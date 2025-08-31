Ni manteca ni aceite: el truco para que no se te pegue el asado en el horno

Preparar un buen asado al horno en casa no requiere técnicas complicadas ni ingredientes especiales. Con algunos pasos básicos y un truco clave, se puede lograr una carne tierna, jugosa y con sabor intenso, sin necesidad de usar manteca ni aceite.

El secreto está en cómo se trata la carne antes y durante la cocción. A continuación, te contamos qué hacer para que el asado salga perfecto.

El paso a paso para lograr el mejor asado

1. Reposar la carne antes de cocinar

El primer paso es sacar la tira de asado de la heladera y dejarla a temperatura ambiente entre 20 y 30 minutos. Este tiempo permite que la carne se atempere y que el calor del horno se distribuya de forma pareja. Así se evita que las fibras se contraigan y se resequen.

Alarma sanitaria mundial: después de 60 años, volvió el gusano come carne de humanos

Ni colita ni vacío: el nuevo corte de carne que eligen los argentinos para el asado

2. Sellar la carne para conservar los jugos

Antes de llevarla al horno, se recomienda sellar la costilla en una sartén o plancha bien caliente. Bastan unos minutos por cada lado para formar una costra dorada que retiene los jugos internos. Este paso mejora el sabor y la textura sin necesidad de añadir grasas.

3. Cocinar con papel aluminio

Durante la primera parte de la cocción, conviene cubrir la carne del asado con papel aluminio o cerrar el horno con tapa. Esto genera un ambiente húmedo que ayuda a mantener la jugosidad. En la última etapa, se retira la cobertura para dorar la superficie y lograr un acabado crujiente.

Consejos extra para un asado al horno ideal