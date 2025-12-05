¿El Caribe en Argentina? El destino más famoso de la costa Atlántica promete un verano único por una razón científica Fuente: Grok

La temporada de verano 2026 se prepara con todo y los destinos de la Costa Atlántica ultiman los detalles para recibir a los miles de turistas que llegarán para disfrutar de las playas.

En este sentido, un curioso fenómeno está presentándose en la ciudad de Mar del Plata y hará que el agua sea más tibia que de costumbre.

Mar del Plata se prepara para un verano con aguas poco frías

Durante el último registro oficial, la temperatura del agua llegó a 18.1 grados Celsius, una cifra que se ubica apenas una décima por debajo del máximo histórico para los primeros días de diciembre.

En este sentido, lo más llamativo es la rapidez con la que el Atlántico mostró este salto, ya que en solo un día, el mar elevó su temperatura en casi un grado, un incremento brusco para esta etapa del año.

Por su parte, para dimensionar este fenómeno, en la última década el récord de diciembre fue de 18.2 grados, mientras que el valor más bajo se situó en 15.5 grados.

A pesar de que los modelos proyectan un leve retroceso hacia 17.9 grados en la próxima semana, el dato central es que la temporada comenzó prácticamente en “modo récord”, según un informe de Noticias Argentinas.

El comportamiento histórico del mar en diciembre muestra valores muy amplios, ubicados entre 15.3 y 21.3 grados, pero los especialistas destacan que lo inusual no es la cifra en sí, sino que todavía no llegó el pico de radiación del verano y ya se está alcanzando el techo térmico de las últimas décadas.

Por qué subió la temperatura del agua en Mar del Plata

El aumento actual no puede atribuirse a un único factor, pero los meteorólogos explican que una secuencia de días despejados permitió que la radiación solar penetrara con mayor eficiencia en la superficie de la costa argentina.

Al mismo tiempo, corrientes cálidas que avanzan desde el norte intensifican el proceso, aportando masas de agua más templadas a la región.

Otro ingrediente clave es el viento, debido a que las brisas débiles del norte y noreste evitaron que el océano se mezclara en profundidad, dejando que el calor quedara atrapado en las capas superficiales. A esto se suma un patrón de alta estabilidad atmosférica, que limita el ascenso de agua fría desde el fondo.

Cómo podría estar la temperatura del mar en la temporada de verano

Si la tendencia se sostiene, la Costa Atlántica podría vivir una temporada comparable a los veranos más templados de los últimos quince años. En general, entre enero y marzo el mar se mantiene por encima de los 20 grados, pero los pronósticos apuntan a valores que podrían oscilar entre 20 y 22 grados de manera más frecuente.

Con una media histórica de 19.8 grados, todo indica que este verano podría superar ese umbral. Mientras los turistas sueñan con un “mar estilo Caribe”, los científicos observan de cerca este comportamiento para determinar si es una variación puntual o una señal más del impacto del cambio climático en el Atlántico Sur.