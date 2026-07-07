La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) confirmó una nueva medida de fuerza por 72 horas

Confirmado por Educación | El Gobierno decretó que no habrá clases por 14 días en preescolar, primaria y secundaria en junio

En esta noticia Paro docente de 72 horas: cuándo no habrá clases

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) confirmó una nueva medida de fuerza por 72 horas que afectará la actividad escolar en todos los niveles de la educación pública provincial durante los días lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de julio.

La resolución fue adoptada por el Congreso Provincial del gremio tras rechazar la última propuesta salarial presentada por el gobierno santacruceño, encabezado por Claudio Vidal. Según expresaron desde la conducción sindical, los incrementos ofrecidos resultan insuficientes frente al costo de la canasta básica en la región patagónica.

Paro docente de 72 horas: cuándo no habrá clases

Se llevará adelante un paro docente de 72 horas en la provincia de Santa Cruz, en rechazo a la última oferta del Ejecutivo encabezado por Claudio Vidal.

La medida fue comunicada por el Congreso Provincial docente, al asegurar que necesitan “una propuesta que nos saque de la pobreza”.

A diferencia de la paritaria nacional, el reclamo docente en Santa Cruz exige la consolidación de una cláusula gatillo mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Patagonia, sumada a la recomposición del valor punto y la devolución de los montos descontados por días de huelga anteriores. Asimismo, el gremio volvió a denunciar deficiencias en la infraestructura edilicia y de calefacción de diversos establecimientos del distrito.

Debido al cronograma de la medida de fuerza, las clases en las escuelas con adhesión al paro se retomarán recién el lunes 13 de julio, ya que a los tres días de protesta se le suma el feriado nacional del jueves 9 de julio por el Día de la Independencia. Cabe aclarar que el viernes 10 de julio se mantiene como jornada hábil en el calendario escolar, aunque la actividad dependerá de la logística de cada comunidad educativa tras el feriado patrio.

Además, los gremios también exigen la devolución total de los haberes que fueron descontados por las huelgas y la reparación de la escuelas que cuentan con problemas edicilios.