Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) iniciaron un paro total de actividades que se extenderá desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de mayo . La medida de fuerza impacta en las 12 facultades, las cuatro escuelas preuniversitarias y los dos polos universitarios que dependen de la institución.

El conflicto universitario suma un nuevo capítulo en medio de los reclamos salariales y la preocupación por la situación presupuestaria del sector educativo.

Por qué los docentes universitarios rechazaron el último aumento

Desde el gremio docente explicaron que la protesta surge tras considerar insuficiente la última propuesta salarial. Además, advirtieron sobre una problemática que, según señalaron, se profundiza cada vez más, la renuncia de profesionales al sistema universitario.

“El éxodo docente no se detiene”, remarcaron desde el sector sindical al describir el escenario actual que atraviesan las universidades públicas.

Durante toda la semana se desarrollarán asambleas en distintas facultades para debatir cómo continuará el plan de lucha. En paralelo, el próximo 5 de junio se realizará un plenario nacional donde se definirán nuevas medidas para las próximas semanas.

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) iniciaron un paro total de actividades que se extenderá desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de mayo

Qué puede pasar con el segundo cuatrimestre

Entre las alternativas que analizan los sindicatos universitarios aparece la posibilidad de avanzar con un paro por tiempo indeterminado a partir del segundo cuatrimestre si no hay respuestas concretas.

Los dirigentes gremiales aseguran que el conflicto atraviesa un momento crítico y que la situación salarial continúa deteriorándose.

Mientras tanto, miles de estudiantes de Rosario y de otras localidades santafesinas permanecen atentos al desarrollo del reclamo, ya que las cursadas previstas entre el 26 y el 30 de mayo quedaron afectadas por la medida.

Si las negociaciones no avanzan antes del receso invernal, las universidades podrían comenzar la segunda parte del año con un escenario de mayor conflictividad y nuevas interrupciones en las actividades académicas.