Está comprobado que las comidas tienen un impacto directo para la salud mental y emocional. En efecto, hay alimentos que tienen injerencia sobre el estado de ánimo y pueden despertar sentimientos positivos en el cerebro. Dentro de ese amplio universo, existe un tesoro natural muy popular en Europa que es ideal para aquellos que buscan un equilibrio saludable en su alimentación diaria: el chucrut. Se trata de un alimento fermentado de repollo crudo finamente tajado y es considerado por muchos como "oro blanco", no solo por su sabor único, sino también porque puede tener un impacto notable en el sistema inmune y en nuestro bienestar. El chucrut, también conocido como sauerkraut o choucroute, tiene su origen en China, donde se preparaba repollo fermentado ya en el año 220 a. C. En los últimos años, pasó a ser una guarnición típica de Europa del Este y del Norte. Contiene un alto contenido de probióticos, ya que aporta fibra, vitaminas y minerales esenciales, convirtiéndose así en un alimento muy querido en Alemania y Francia. Además, su sabor ácido y su textura crujiente lo hacen perfecto para acompañar ensaladas y sándwiches de carne. Comer alimentos fermentados, como el chucrut, ofrece una serie de ventajas, tanto para el sistema inmunológico como para el bienestar emocional de las personas: