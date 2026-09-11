Cuando llega el frío, encender el radiador o calentador no siempre significa que una habitación vaya a calentarse rápidamente. Parte del calor puede terminar calentando la pared que está detrás del aparato en lugar de dirigirse hacia el espacio donde se encuentran las personas.

Para aprovechar mejor esa energía existe un truco casero muy sencillo: envolver una tabla de madera con papel aluminio y colocarla detrás del radiador. El objetivo es crear una superficie reflectante que ayude a devolver parte de la radiación térmica hacia la habitación.

La solución puede resultar especialmente útil cuando el radiador está instalado junto a una pared fría. Con este truco, el papel aluminio no hace que el aparato genere más calor, el efecto se hace que el calor que sale del radiador se expanda en la habitación y no se quede en la pared.

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¿Para qué sirve poner una tabla con papel aluminio detrás del radiador?

El papel aluminio tiene una superficie capaz de reflejar buena parte de la radiación térmica. Al colocar una tabla cubierta con este material detrás del radiador, parte del calor que normalmente llegaría directamente a la pared puede ser reflejado nuevamente hacia el ambiente.

De esta manera, el truco busca mejorar el aprovechamiento del calor que ya produce el radiador o calentador. Después de unos minutos, la habitación puede sentirse más agradable, aunque el resultado dependerá del tipo de calefacción, el tamaño del ambiente, el aislamiento y la temperatura exterior.

Ampliar el calor del radiador. El Cronista | Grok

¿Cómo hacer este truco casero?

Prepararlo no requiere herramientas especiales. La idea es crear una especie de panel reflectante que quede detrás del aparato sin interferir con su funcionamiento.

Utiliza una tabla de madera que tenga un tamaño adecuado para colocarse detrás del radiador.

Cubre la superficie de la tabla con papel aluminio , procurando que quede lo más uniforme posible.

Coloca el panel detrás del radiador , entre este y la pared.

Procura que el aluminio quede orientado hacia el radiador y el ambiente para favorecer la reflexión del calor.

No bloquees las rejillas, entradas de aire ni otras partes necesarias para el funcionamiento del calentador.

Chat GPT / elcronistausa

Precauciones importantes antes de colocarlo

Aunque es un truco sencillo, la seguridad debe ser prioritaria. No todos los calentadores funcionan de la misma manera y algunos alcanzan temperaturas muy elevadas, por lo que una tabla de madera no debe entrar en contacto con superficies que puedan provocar un incendio.

En el caso de radiadores eléctricos o de agua caliente, el panel puede colocarse dejando una separación suficiente para evitar el contacto directo. Si se trata de un calentador a gas, especialmente uno con llama expuesta, no conviene improvisar colocando madera o papel aluminio cerca de la llama, del quemador o de las salidas de gases.

La finalidad del truco es aprovechar mejor el calor, no aumentar la temperatura del aparato. Por eso, además de esta alternativa, mantener puertas y ventanas cerradas mientras funciona la calefacción y mejorar el aislamiento de la habitación puede contribuir a conservar durante más tiempo el calor generado.