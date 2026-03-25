La provincia de San Juan consolidó su posición como referente indiscutido de las energías renovables al inaugurar la primera ruta solar de la Argentina. Este ambicioso proyecto transforma la fisonomía de la Avenida de Circunvalación, convirtiéndola en una vía inteligente que utiliza el recurso natural más abundante de la región para garantizar su funcionamiento y seguridad. La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial a través de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), consistió en la instalación de un sistema de generación fotovoltaica diseñado específicamente para cubrir la demanda lumínica de esta vía estratégica. Con este avance, la Argentina se suma al selecto grupo de naciones que integran infraestructura vial con tecnologías limpias. El despliegue técnico consta de 36 sistemas solares individuales de 5 kW cada uno, distribuidos estratégicamente a lo largo de los cuatro sectores de la Ruta Nacional A014. Estos equipos se encuentran montados sobre monopostes metálicos de siete metros de altura, orientados de manera óptima hacia el norte para captar la máxima radiación solar posible durante el día. Cada uno de estos sistemas está compuesto por 10 paneles solares, lo que suma un total de 360 unidades generadoras. Esta configuración no solo permite abastecer la totalidad de las luminarias de la avenida, sino que también otorga autonomía al sistema de señalización y a diversos servicios eléctricos esenciales para el control del tránsito en la zona. Desde el punto de vista económico, la implementación de esta tecnología representa un alivio significativo para las cuentas públicas. Al desvincular el consumo eléctrico de la red convencional, la provincia logra un ahorro operativo considerable anual, eliminando el costo asociado al pago de energía externa para el mantenimiento de la iluminación pública en este trayecto. La obra también tuvo un impacto directo en el mercado laboral local, ya que su ejecución movilizó a más de 80 trabajadores especializados. Ingenieros civiles, eléctricos, soldadores y técnicos metalúrgicos sanjuaninos formaron parte de la cadena de valor, lo que permitió desarrollar capacidades técnicas que podrán ser replicadas en futuros desarrollos de infraestructura sustentable. Un aspecto innovador del proyecto es su versatilidad comunicativa. Bajo el programa “Luces que Inspiran”, los monopostes solares cuentan con tecnología que permite variar el color de la iluminación en fechas conmemorativas. Un ejemplo de esto fue la reciente iluminación en tonos rosa para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama, uniendo tecnología con responsabilidad social. El aprovechamiento del espacio público fue otro de los pilares del diseño. Al utilizar la infraestructura vial ya existente en la Avenida de Circunvalación, se evitó la ocupación de nuevo suelo, minimizando el impacto ambiental y optimizando la logística de mantenimiento. Es una muestra de cómo la ingeniería moderna puede integrarse armoniosamente en entornos urbanos consolidados. La region de Cuyo cuenta con una de las radiaciones solares más altas del mundo, factor que ha sido determinante para el éxito de este hito. La provincia ya lidera la generación de energía fotovoltaica a través de sus parques solares, pero este proyecto lleva la aplicación de la tecnología directamente al servicio cotidiano de los ciudadanos y conductores. La seguridad vial se ve reforzada gracias a la autonomía del sistema. Ante eventuales cortes de suministro en la red eléctrica general, la ruta solar continúa iluminada gracias a su capacidad de generación propia. Esto reduce drásticamente los riesgos de siniestros viales vinculados a la falta de visibilidad en una de las vías de mayor flujo vehicular de la provincia. La licitación del equipamiento fue adjudicada a la firma Multisolar, tras un proceso donde se priorizó la experiencia en obras eléctricas de alta complejidad. La inversión cercana a los u$s182.000 se traduce hoy en una infraestructura de vanguardia que coloca a la Argentina al nivel de pioneros internacionales como Corea del Sur o los Países Bajos. Con la puesta en marcha de esta ruta solar, la experiencia sanjuanina se erige como un modelo de gestión pública y privada que demuestra que la transición hacia una matriz energética limpia es técnica y económicamente viable para el desarrollo del país.