Uruguay tuvo una matriz de generación eléctrica 98% de origen renovable en el último año, y la hidroelectricidad registró la mayor participación.

Estos datos fueron publicados en un reporte elaborado por la Dirección Nacional de Energía (DNE) del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

La hidroelectricidad lideró la matriz de generación eléctrica, con una participación de 46%, seguida en segundo lugar por la electricidad de origen eólico (34%). En menor medida, se ubicaron la electricidad generada a partir de biomasa (14%) y la de origen solar (4%).

En tanto, la producción de energía eléctrica con base en fuentes fósiles fue de tan solo 2% en 2025. De esta manera, Uruguay tuvo una matriz de generación eléctrica 98% de origen renovable en el último año.

Es de destacar que el 8% de la electricidad generada en todo el 2025 se exportó; la mayor proporción fue de origen hidráulico.

Fuente: Freepik

La producción total de electricidad que se entregó al Sistema Interconectado Nacional (SIN) fue de 13.040 GWh el año pasado, un 10% por debajo del récord de 14.290 GWh de 2024, según el informe del MIEM.

La generación eléctrica mensual fue en promedio 1.080 GWh y en abril de 2025 se registró el menor valor, mientras que en agosto se ubicó el máximo.

Finalmente, el factor de emisión de dióxido de carbono (CO2) del SIN fue de 11,2 tCO2/GWh, con una variabilidad importante a lo largo de los meses, siendo enero y febrero los meses de mayor consumo de combustibles fósiles y una incidencia bastante menor hacia el final del año.