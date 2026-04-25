La Patagonia volvió a ser el centro de atención de la paleontología mundial. Un equipo de investigadores del CONICET y del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) confirmó el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio en la provincia de Chubut. Se trata del Bicharracosaurus dionidei, un saurópodo herbívoro que habitó la Patagonia hace aproximadamente 160 millones de años, durante el período Jurásico. El hallazgo fue publicado en la revista científica PeerJ y generó repercusión a nivel internacional. La especie fue bautizada en honor a Dionide Mesa, el hombre que encontró sus restos y a su particular forma de referirse a ellos. Cada vez que Mesa daba con huesos durante sus recorridos a caballo, los llamaba “bicharracos”. Los científicos recuerdan que a veces hablaba de una “paleta” y era una escápula, o de un “costillar” y terminaban encontrando vértebras con costillas asociadas. Ese lenguaje de campo, tan cotidiano, terminó dando nombre a una especie que la ciencia no conocía. Los restos recuperados incluyen partes de la columna vertebral, costillas dorsales y fragmentos de la cadera. Los especialistas estiman que se trataba de un animal adulto de entre 15 y 20 metros de largo y cerca de 20 toneladas de peso. Lo que más llamó la atención del equipo científico fue un rasgo anatómico particular: sus espinas neurales aparecen comprimidas y alargadas de adelante hacia atrás, una característica única que lo diferencia de cualquier especie conocida. El valor del descubrimiento va más allá del tamaño del animal. El análisis filogenético determinó que el ejemplar pertenece a los Macronaria, un grupo de saurópodos que incluye colosos como Brachiosaurus y Patagotitan. Según los investigadores, podría tratarse del primer braquiosáurido del Jurásico identificado en Sudamérica. Estos son algunos de los datos clave del hallazgo: El paleontólogo Diego Pol, coautor del estudio, explicó que el hallazgo proviene de una edad sobre la cual se conoce muy poco sobre cómo era la vida, la fauna y los dinosaurios, y representa una pieza más del rompecabezas de esta etapa intermedia en la evolución de los dinosaurios. En la misma región ya se habían encontrado otras especies relevantes como el Tehuelchesaurus benitezii y el Brachytrachelopan mesai, lo que consolida al noroeste chubutense como uno de los sitios jurásicos más importantes del planeta.