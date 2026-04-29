Latinoamérica continúa apostando por megaproyectos que transformarán la logística global. Mientras el Puente Chacao busca unir el continente con la isla de Chiloé, otro gigante de la ingeniería se prepara para atravesar dos puntos clave de la Cordillera de los Andes: el Túnel Binacional Agua Negra. Esta obra no solo será la más extensa de su tipo en Sudamérica, sino que se convertirá en la pieza clave del Corredor Bioceánico que unirá Porto Alegre (Brasil) con el puerto de Coquimbo (Chile), atravesando el centro productivo de Argentina. El proyecto consiste en la construcción de un sistema de dos túneles paralelos de 13,9 kilómetros de longitud. Su objetivo principal es reemplazar el actual Paso de Agua Negra, ubicado a 4765 metros sobre el nivel del mar, por una vía subterránea que bajará la cota máxima a unos 4000 metros en el portal argentino y a 3600 metros en el chileno. En la actualidad, el paso fronterizo debe cerrar varios meses al año debido a las intensas nevadas. Con el nuevo avance, la conexión entre San Juan y Coquimbo estará garantizada los 365 días del año, permitiendo un flujo constante de transporte de carga y turismo. Lo que hace al Túnel Agua Negra único en el continente son sus detalles técnicos, diseñados para la seguridad y la eficiencia en condiciones extremas: A diferencia de otras obras, el impacto de Agua Negra excede a las dos naciones que lo construyen. Al formar parte del Corredor Bioceánico Central, permitirá que la producción de los estados del sur de Brasil, el centro de Argentina y Paraguay tengan una nueva salida directa y competitiva hacia los mercados del Asia-Pacífico a través de los puertos chilenos. Se estima que la construcción demandará cerca de una década de trabajo y una inversión superior a los 1500 millones de dólares. Este avance consolida como la obra de infraestructura vial más ambiciosa de la región. Con sus casi 14 kilómetros, el Túnel de Agua Negra dejá atrás a cualquier otra estructura similar en la región. Esta obra posicionará a la ingeniería binacional en el mapa mundial de los grandes túneles de montaña, compitiendo en complejidad con los cruces de los Alpes en Europa y garantizando una integración regional definitiva. Pese a que otros gigantes globales son más largos como el Eurotunel que tiene casi 35 kilómetros más, este avance se posicionará como el más moderno de todos. Sus prestaciones y sus virtudes técnicas los diferencian de otras construcciones similares que no enfrentan tantas alturas o no permiten el paso de autos.