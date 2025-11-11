La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó suspender el consumo y toda operación comercial de un conocido aceite de oliva por representar un eventual peligro para los usuarios.

La medida se hizo efectivo mediante la Disposición 7831/2025 publicada en el Boletín Oficial. En el documento, se exige retirar el insumo de todas las góndolas por ser “apócrifo”.

¿Qué aceite de oliva fue prohibido por ANMAT y no debe ser consumido?

Luego de una investigación que determinó irregularidades en su producto, el organismo exigió el retiro del aceite de oliva marca “Olivos de Arauco, producido en el Departamento de Arauco en la provincia de la Rioja, Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 18000661 y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) N° 18004900“.

El organismo encargado de velar por la seguridad de los consumidores informó que los RNE y RNPA son existentes, pero al consultar la firma pertenecían a otra razón social que no los aceptó como propios ni válidos .

Este motivo obligó a ANMAT a prohibir el insumo “en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por los argumentos vertidos” por estar falsamente rotulado al exhibir registros pertenecientes a otro producto.

Qué decisión tomó ANMAT sobre el aceite de oliva con registro falso

El organismo resolvió prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta online “en cualquier presentación, lote y fecha vencimiento”.

La medida responde a que no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente ni su inocuidad".

En la misma línea, con el objetivo de evitar el futuro uso de los registros, prohibió toda operación comercial de cualquier producto en su rótulo indique los RNE o el RNPA.

Qué debo hacer si compré algún producto prohibido

ANMAT detalla que en caso se adquieran productos falsos, ya sea para consumo u operaciones comerciales, se debe suspender el consumo y la compra y venta.

En la misma línea, los usuarios podrán contactarse con pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.