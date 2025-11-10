Buenos Aires experimenta un día cálido, soleado y con temperaturas máximas de 27°. Sin embargo, durante la tarde del martes ingresará una gran nube que traerá fuertes tormentas con ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que las precipitaciones y el mal pronóstico se prolongarán durante varias horas.

Cuándo llega la tormenta y las lluvias a Buenos Aires

El SMN alertó que durante la tarde del martes las tormentas migrarán desde el sur de la provincia de Buenos Aires hacia las zonas aledañas a la Ciudad.

Se espera que las precipitaciones afecten tanto a Capital como al conurbano. Se espera que la parte más fuerte del diluvio afecte localidades como Zárate, San Antonio de Areco, Cañuelas, Las Flores y Azul, entre otros.

Se espera que la tormenta continúe durante la madrugada del miércoles y que haga bajar las temperaturas hasta los 14°.

Cómo estará el clima en Buenos Aires tras la tormenta

Una vez pasen las precipitaciones, las temperaturas descenderán el miércoles 12 hasta una mínima de 14°. Luego, durante la tarde, el cielo estará despejado para dar paso a un calor de 26°.

Los demás días estarán de la siguiente forma:

  • Jueves: mínima de 15° y máximas de 26° con cielo soleado.
  • Viernes: mañana, tarde y noche soleadas con máximas de 29°
  • Sábado: ola de calor de 30° durante la tarde noche.
  • Domingo: mínima de 20° y máxima de 26°