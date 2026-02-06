La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición inmediata de la venta y distribución en todo el país de una serie de productos de limpieza, debido a que que no contaban con el debido registro sanitario. La medida fue oficializada a través de la Disposición 193/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza tanto a los comercios físicos como a las plataformas de venta online. Según el organismo, los productos no estaban registrados ante la ANMAT, lo que impide garantizar su seguridad, eficacia e implica un posible riesgo para la salud de los consumidores. Entre los artículos afectados por la disposición de ANMAT se encuentran los siguientes: Todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, desengrasantes y todo otro domisanitario de la marca MARCLEAN. El producto en cuestión figura registrado bajo la titularidad de la empresa VILLARD Y LOUIS S.A. como “Destapacañerías, marca Clinsy, RNPUD N° 0250054”, y su composición cuali-cuantitativa incluye 4,8% de hidróxido de sodio y 2,5% de hipoclorito de sodio. ANMAT informó que la empresa en cuestión declaró que el producto había sido elaborado por la firma GRIDO S.A., pero esta no había sido declarada como productora en el registro correspondiente. Por otro lado, la firma Villard y Louis S.A. como titular del registro, habría reprocesado, comercializado y puesto en circulación un producto domisanitario con composición y rótulo distinto al aprobado. El limpiador se habría elaborado en un establecimiento no habilitado, lo que implica una nueva fecha de vencimiento que incumple las Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Productos Domisanitarios. El organismo de control señaló estos elementos de limpieza no se encontraban registrados ante ANMAT. Por eso, la empresa no dispone de una inscrición sanitaria válida ante el ente de control habilitante. La ANMAT explicó que, al no estar registrados, estos productos no pueden ser evaluados en cuanto a su composición, efectos y seguridad. Esto implica que su uso podría representar un riesgo para la salud pública, especialmente en entornos cerrados o en contacto con la piel y superficies sensibles. Los comercios deben retirar de la venta inmediata todos los productos prohibidos que menciona la disposición y frenar por completo su predisposición. Además, se recomienda a los consumidores que hayan adquirido alguno de estos artículos que suspendan su uso y consulten con las autoridades sanitarias ante cualquier duda. ANMAT detalla en los anexos de las resoluciones las características de los productos originales y las unidades falsas. Las alteraciones no solo son de registro, sino que también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado. Para identificar los productos, se debe verificar el etiquetado original. “En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde”, sumaron. El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.