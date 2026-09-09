Los conductores que acumulen infracciones y pierdan todos los puntos de su licencia pueden quedar inhabilitados para conducir durante varios años.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC) establece sanciones progresivas según la cantidad de veces que una persona llega a cero puntos.

El sistema asigna 20 puntos iniciales a los conductores con licencia emitida por el Gobierno porteño y descuenta unidades ante determinadas infracciones. Cuando el puntaje llega a cero, comienza un trámite de inhabilitación.

Qué pasa cuando un conductor llega a 0 puntos

Llegar a cero puntos no significa que la inhabilitación sea automática en ese mismo momento. Se inicia un trámite y el conductor cuenta con un plazo de 20 días para presentarse ante el Controlador Administrativo de Faltas y resolver el legajo correspondiente.

Una vez transcurrido ese período, el controlador determina si corresponde hacer efectiva la inhabilitación.

Las licencias de conducir se rigen bajo un sistema de puntos. Composición Canva

La duración de la sanción aumenta cada vez que el conductor vuelve a llegar a cero:

Primera vez: 60 días de inhabilitación y curso de educación vial.

Segunda vez: 180 días de inhabilitación, curso y caducidad de la licencia.

Tercera vez: 2 años de inhabilitación, curso y caducidad de la licencia.

Cuarta vez y sucesivas: 5 años de inhabilitación, curso obligatorio y caducidad de la licencia.

Qué pasa con la licencia después de la sanción

A partir de la segunda vez que un conductor llega a cero puntos, una vez cumplida la inhabilitación debe tramitar una nueva licencia. El procedimiento vuelve a realizarse como si se tratara de un primer otorgamiento, incluyendo curso, examen teórico, prueba práctica y evaluación psicofísica.

Una vez completado el proceso, el conductor recibe nuevamente 10 puntos, en lugar de los 20 iniciales.

Cómo funciona el scoring de la licencia de conducir

El SEPC busca evaluar de manera permanente la conducta de quienes manejan con una licencia emitida por la Ciudad de Buenos Aires.

Los puntos se descuentan ante determinadas infracciones y, si el conductor mantiene una conducta adecuada, algunos descuentos pueden quedar sin efecto después de tres años bajo las condiciones establecidas .

Por eso, llegar reiteradamente a cero puntos no solo implica multas: puede terminar en años de inhabilitación y la obligación de volver a realizar todo el trámite para obtener una licencia.