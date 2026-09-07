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Las autoridades de Estados Unidos detallan a todos los nuevos solicitantes de licencias de conducir Real ID todos los requisitos obligatorios que deben cumplirse para que el trámite pueda llevarse a cabo.

En ese sentido, los ciudadanos de Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York, Chicago o cualquier otro territorio del país que busquen realizar esta gestión, tendrán que garantizar que se disponen de todas las condiciones que las diferentes agencias de licencias exigen.

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Este es el documento que todos deben poder mostrar para tramitar esta licencia de conducir

Según lo indica el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) uno de los requisitos indispensables para obtener este documento es evidenciar que tiene un número de Seguro Social (SNN)

Para cumplir con este requisito, se puede presentar

  • Tarjeta del Seguro Social
  • Formulario W-2
  • Formulario SSA-1099
  • Formulario 1099 emitido por entidades distintas al Seguro Social
  • Recibo de sueldo que incluya el nombre del solicitante y su número de Seguro Social
  • Tarjeta del Seguro Social

Este paso permite verificar la identidad de la persona antes de emitir la licencia.

La Real ID es la licencia de conducir aceptada para poder volar dentro del país.
La Real ID es la licencia de conducir aceptada para poder volar dentro del país.

Otros requisitos que hay que cumplir para gestionar una licencia de conducir de este tipo

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) especifica que se solicitará

  • Nombre legal completo
  • Fecha de nacimiento
  • Dos comprobantes de domicilio principal
  • Estatus legal en Estados Unidos

Es esencial destacar que en cada estado pueden exigirse requisitos adicionales, por lo que el consejo es verificar que se reúnan todos los papeles necesarios antes de acudir a la oficina para evitar cualquier demora o rechazo.

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Cuáles son los usos que tienen este tipo de licencias de conducir

La licencia de conducir Real ID cumple con todos los criterios de seguridad fijados por Ley Real ID, por lo que es aceptada para diferentes usos oficiales como

  • Ingresar a determinadas instalaciones federales
  • Acceder a centrales nucleares
  • Abordar vuelos comerciales regulados por el gobierno federal

Por este motivo, es uno de los documentos más utilizados al momento de abordar vuelos nacionales y cumplir con los controles de TSA.

Es importante destacar que las licencias de conducir que no cumplen la Real ID tienen otros requisitos de tramitación, que deben consultarse en el DMV correspondiente.