Oficial: controlarán auto por auto y retendrán los vehículos que incumplan infracciones graves en México

Las autoridades de tránsito en México siguen reforzando los operativos de supervisión vehicular para garantizar la seguridad vial y el ordenamiento del transporte en las distintas vialidades del país. Mediante revisiones preventivas, los agentes de vialidad vigilarán de cerca a los conductores para remitir al depósito vehicular (corralón) a todos aquellos automotores que incurran en faltas consideradas severas dentro del Reglamento de Tránsito.

Esta estricta medida busca mitigar los riesgos derivados del consumo de alcohol, combatir la falta de documentación obligatoria y sancionar el incumplimiento de las normativas ambientales locales.

Oficial: controlarán auto por auto y retendrán los vehículos que incumplan infracciones graves en México Fuente: Shutterstock Nomad_Soul

¿Cuáles son las infracciones graves que ameritan la retención del vehículo?

De acuerdo con lo establecido en los Reglamentos de Tránsito estatales y municipales (como el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y del Estado de México), las causas normativas que autorizan a las autoridades de vialidad a remitir un automóvil al depósito oficial son:

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas : rebasar los límites permitidos en los controles de los programas oficiales (Conduce Sin Alcohol) o negarse a realizar la prueba correspondiente.

Incumplir el programa Hoy No Circula : transitar en días, horarios o periodos de contingencia ambiental no autorizados según el holograma, engomado o terminación de placa.

Carecer de documentación básica vigente : circular sin placas de matriculación (o con placas ocultas, alteradas o vencidas), no portar la tarjeta de circulación o no presentar la licencia de conducir vigente.

Falta de verificación vehicular : incumplir con el trámite de la verificación ambiental dentro del calendario obligatorio.

Invadir o estacionarse en zonas prohibidas : obstruir carriles confinados para el transporte público (como Metrobús o Mexibús), vías primarias, pasos peatonales o rampas para personas con discapacidad.

Realizar competencias de velocidad: organizar o participar en “arrancones” dentro de las vías públicas de circulación.

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¿La retención del vehículo se aplica por igual en todos los estados mexicanos?

La legislación vehicular en México se aplica de manera descentralizada. Con base en el marco de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, las 32 entidades federativas y sus respectivos municipios cuentan con autonomía legal para emitir sus propios reglamentos y definir las causales específicas de remisión al depósito.

Por esta razón, normativas como el programa Hoy No Circula o las restricciones ambientales supervisadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aplican principalmente en la Ciudad de México, el Estado de México y entidades adheridas como Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Querétaro.

Sin embargo, bajo el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal y las leyes de tránsito locales de la mayoría de los estados, faltas como conducir en estado de ebriedad, no llevar placas de circulación o verse involucrado en un accidente vial con lesionados ameritan la retención inmediata de la unidad en todo el territorio nacional.

¿Qué hacer si me retuvieron el coche?

Según lo estipulado en los Códigos Financieros y Reglamentos de Tránsito locales aplicables, el propietario o conductor sancionado debe presentar la siguiente documentación oficial ante el depósito vehicular para tramitar la entrega del auto: