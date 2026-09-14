El calendario oficial del año escolar 2026-2027 de las escuelas públicas de Nueva York fijan todas las fechas en las que las diferentes escuelas que abarca cierran sus puertas por efemérides o eventos especiales.

En ese sentido, de acuerdo con el cronograma, alumnos de todos los niveles (3-k hasta 12° grado) tendrán un nuevo fin de semana largo en septiembre, por el feriado escolar estipulado para el lunes 21.

Por qué el lunes 21 de septiembre no hay clases en las escuelas

El cronograma NYCPS estableció que los diferentes niveles educativos comenzarán las clases el pasado jueves 10 de septiembre.

Dentro del mismo mes los alumnos contarán con un día adicional de descanso, dado que el 21 de septiembre se conmemora Yom Kippur, por lo que las instituciones educativas del distrito estarán cerradas.

Las escuelas de este distrito estarán cerradas el próximo 21 de septiembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otras fechas extraordinarias del calendario escolar en septiembre

Si bien el 21 de septiembre será la única ocasión en la que las clases estarán suspendidas, para este mes el cronograma indica también los siguientes eventos

23 de septiembre: conferencias vespertinas de padres y maestros para middle schools y escuelas D75

24 de septiembre: conferencias vespertinas para high schools, escuelas K-12 y establecimientos 6-12

30 de septiembre: conferencias vespertinas para escuelas primarias y centros Pre-K

Todas las fechas importantes para estas escuelas en 2026

Además, se fijaron los siguientes eventos y días conmemorativos

12 de octubre: Italian Heritage/Indigenous Peoples’ Day, con las escuelas cerradas

3 de noviembre: Election Day

5 de noviembre: reuniones de padres y profesores por la tarde para escuelas primarias y centros de preescolar. Los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes

11 de noviembre: Día de los Veteranos, escuelas cerradas

12 de noviembre: reuniones de padres y profesores por la tarde para escuelas secundarias y D75. Los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes

19 de noviembre: reuniones vespertinas de padres y profesores para escuelas secundarias, K–12 y 6–12

20 de noviembre: reuniones de padres y profesores por la tarde para escuelas secundarias, K–12 y 6–12. Los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes

26 y 27 de noviembre: receso de Acción de Gracias, escuelas cerradas

Del 24 de diciembre al 1: receso de invierno, escuelas cerradas

En el caso de las escuelas privadas, cada institución estipula su propia actividad, por lo que debe consultarse según el caso.