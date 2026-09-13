No hay clases el lunes 14 y martes 15 de septiembre. Foto ChatGPT.

Las familias salteñas deberán prestar atención a varias fechas que modificarán la actividad escolar durante septiembre. El calendario contempla cuatro jornadas sin clases para todos los niveles educativos de la provincia y un asueto que alcanzará únicamente a determinados establecimientos del interior.

Día del Maestro: no habrá clases el viernes 11 de septiembre

La primera fecha que modificará el calendario será el viernes 11 de septiembre, cuando se conmemore el Día del Maestro.

De acuerdo con el calendario escolar oficial, durante esa jornada no habrá clases en todos los niveles educativos de la provincia.

Los actos alusivos a la fecha se llevarán a cabo el jueves 10 de septiembre, bajo la modalidad Forma 2.

Señor y Virgen del Milagro: no habrá clases el lunes 14 y martes 15

Pocos días después, las actividades escolares volverán a interrumpirse debido a las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro.

El calendario provincial establece que el lunes 14 y el martes 15 de septiembre no habrá clases en los establecimientos educativos de la provincia.

De esta manera, ambas jornadas se sumarán a las fechas especiales que modifican la actividad habitual durante el mes.

Señor y Virgen del Milagro: no habrá clases el lunes 14 y martes 15.

Miércoles 16 de septiembre: asueto para algunas escuelas

El miércoles 16 de septiembre también habrá una modificación en el calendario escolar, aunque en este caso no alcanzará a todos los establecimientos.

El asueto corresponderá a las escuelas ubicadas a más de 50 kilómetros de la Capital, según lo establecido por la Resolución Ministerial N.º 739/71.

La medida, por lo tanto, estará limitada a los establecimientos que cumplan con ese requisito territorial.

En las escuelas de la Capital y en aquellas que no estén comprendidas por la disposición, las clases continuarán con normalidad.

Día Nacional del Estudiante: no habrá clases el lunes 21

La última fecha de septiembre que modificará la actividad escolar será el lunes 21 de septiembre, con motivo del Día Nacional del Estudiante.

Al igual que ocurre con el Día del Maestro, será una jornada sin clases en todos los niveles educativos de la provincia.

Todas las fechas que las familias salteñas deben tener en cuenta

Jueves 10 de septiembre: actos por el Día del Maestro, bajo modalidad Forma 2.

Viernes 11 de septiembre: no habrá clases por el Día del Maestro.

Lunes 14 de septiembre: no habrá clases por las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro.

Martes 15 de septiembre: no habrá clases por las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro.

Miércoles 16 de septiembre: asueto únicamente para escuelas ubicadas a más de 50 kilómetros de la Capital.

Lunes 21 de septiembre: no habrá clases por el Día Nacional del Estudiante.

El asueto del miércoles 16 de septiembre no será para todas las escuelas

El miércoles 16 de septiembre habrá una nueva modificación en el calendario educativo de Salta, aunque tendrá un alcance limitado.

Ese día tendrán asueto las escuelas ubicadas a más de 50 kilómetros de la Capital, según lo establecido por la Resolución Ministerial N.º 739/71.

Por lo tanto, la medida alcanzará exclusivamente a los establecimientos que cumplan con ese requisito territorial.

En cambio, las escuelas ubicadas en la Capital y aquellas que no estén contempladas dentro de la disposición deberán desarrollar sus actividades con normalidad.

Cuándo será el próximo día sin clases en Salta

Después de las jornadas vinculadas con las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro, el calendario escolar tendrá otra fecha importante.

El lunes 21 de septiembre será el Día Nacional del Estudiante, una jornada que tampoco tendrá clases en los distintos niveles educativos de la provincia.

De esta manera, septiembre tendrá varias interrupciones en el calendario escolar salteño, con fechas que deberán ser tenidas en cuenta por las familias para organizar las actividades y la rutina de los estudiantes.