El Gobierno confirmó que todas las escuelas del país permanecerán cerradas durante dos semanas durante el mes de julio de 2026. La medida corresponde al Calendario Escolar, establecido por la Secretaría de Educación, en donde se fijó la fecha para las vacaciones de invierno. Las fechas para las vacaciones de invierno 2026 se establecieron a través de la normativa vigente, la cual indica que todos los alumnos del país deben cumplir, como mínimo, con 190 días de clase efectivos. En tanto, el receso invernal se dará de manera escalonada en cada una de las provincias. Conforme a la normativa establecida por la Secretaría de Educación y el Consejo Federal de Educación, que tiene como objetivo garantizar los 190 días de clase completos y efectivos, se fijaron las fechas de vacaciones de invierno para cada provincia. Si bien el receso invernal será durante el mes de julio, no se dará en las mismas fechas para todas las jurisdicciones y las vacaciones se llevarán a cabo en las siguientes fechas. Dentro del Calendario Escolar 2026 se estableció, además, la fecha de finalización del ciclo lectivo para este año. El mismo quedó de la siguiente manera y se aplicó bajo este esquema: