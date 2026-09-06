Los controles de seguridad en las terminales aéreas y pasos fronterizos de la Unión Europea se han vuelto sustancialmente más estrictos en las últimas semanas.

Las autoridades migratorias de España e Italia formalizaron la aplicación rigurosa del reglamento de fronteras , advirtiendo que cualquier imperfecto físico en los documentos de viaje será causa de inadmisión inmediata, obligando a las aerolíneas a denegar el embarque en el país de origen.

La medida afecta a miles de pasajeros que viajan con documentación que parece estar en buen estado a simple vista, pero que presenta deterioros que impiden su validación técnica en los puestos de control.

El fallo sutil en la hoja de datos que invalida el documento

La infracción específica detectada por los agentes de aduana e inspectores de frontera está vinculada con el estado de la hoja principal de identificación, donde figuran los datos filiatorios y la fotografía del titular:

Lámina de plástico levemente despegada: El desprendimiento parcial o milimétrico del film protector transparente sobre la hoja de datos es considerado una alteración de seguridad grave.

Riesgo de adulteración: Para los sistemas de control biométrico de España e Italia, cualquier despegue del plástico protector sugiere una posible manipulación del documento para reemplazar la fotografía o alterar el texto original.

Lectura automatizada bloqueada: El pliegue o la burbuja de aire generada por la lámina despegada altera el reflejo de la luz en los escáneres ópticos, lo que impide que las máquinas de control pasen el código MRZ de forma correcta.

Imagen creada con ChatGPT

Recomendaciones operativas antes de viajar

Para evitar la cancelación del viaje o la repatriación desde los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Roma o Milán, las autoridades recomiendan revisar la solidez del documento semanas antes de la partida.

Si la lámina protectora presenta bordes levantados o burbujas, el usuario no debe intentar pegarla por medios caseros, ya que el uso de adhesivos externos invalida automáticamente el pasaporte .

En estos casos, la única solución legal es tramitar un nuevo ejemplar renovado ante los organismos oficiales de documentación.

Responsabilidad de las aerolíneas y costos de repatriación

El endurecimiento de los controles también traslada una fuerte responsabilidad a las compañías aéreas, las cuales son sancionadas con severas multas por los gobiernos de España e Italia cada vez que desembarcan a un pasajero con documentación no apta.

Por este motivo, el personal de check-in y de embarque en las terminales de origen fue instruido para revisar minuciosamente el estado de la lámina plástica antes de autorizar el abordaje.

En caso de que un viajero logre abordar y sea rechazado al llegar a los puestos migratorios de destino, la aerolínea debe hacerse cargo de su custodia y del vuelo de regreso inmediato al país de procedencia.

Todos los costos logísticos derivados del rechazo de entrada recaen sobre el propio pasajero, quien además pierde el derecho a reclamar reembolsos por pasajes, excursiones o reservas hoteleras no utilizadas.