Oficial | Alemania prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos aunque tengan ciudadanía europea si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Viajar a Alemania con el pasaporte vencido puede complicar el embarque o el ingreso al país, incluso para quienes tienen ciudadanía europea.

Para los argentinos, uruguayos y chilenos que además son ciudadanos alemanes, conviene diferenciar entre tener la ciudadanía reconocida y poder acreditarla con un documento en regla.

A esa exigencia se suma ahora otro dato clave: la llegada del sistema ETIAS, que en los próximos meses empezará a pedirse a quienes no tengan pasaporte europeo vigente.

Ciudadanía alemana: qué documento sirve si el pasaporte está vencido

Contar con ciudadanía alemana cambia la situación migratoria de una persona frente a un turista sin ese vínculo.

Sin embargo, para ejercer ese derecho hace falta acreditarlo con un documento válido. Un pasaporte alemán vencido no alcanza para viajar sin inconvenientes.

Según el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, además del pasaporte existe el Personalausweis, el documento nacional de identidad alemán. Si está vigente, sirve para circular dentro de buena parte del espacio Schengen.

Un pasaporte vencido no implica perder el derecho a ingresar, siempre que la persona tenga otro documento alemán en regla para acreditar su identidad y su ciudadanía. Entre las opciones a chequear:

La vigencia del pasaporte que se va a usar en el viaje.

Si se cuenta con un Personalausweis vigente como alternativa.

Que los datos personales coincidan en toda la documentación.

Los requisitos puntuales de la aerolínea para el embarque.

Qué cambia con la llegada del ETIAS para quienes no tienen ciudadanía europea

Para quienes viajan a Alemania sin ciudadanía europea, el país integra el espacio Schengen y exige pasaporte vigente, expedido dentro de los últimos diez años y con al menos tres meses de validez posteriores a la fecha de salida prevista.

A eso se suma el nuevo sistema ETIAS, la autorización electrónica de viaje de la Unión Europea que en los próximos meses será obligatoria para ingresar a Alemania y a otros 29 países europeos. El trámite se hace online, cuesta 7 euros y quedan exentos los menores de 18 y los mayores de 70 años.

El permiso habilita múltiples entradas de hasta 90 días y tiene una vigencia de tres años, o hasta el vencimiento del pasaporte con el que se solicitó. Las autoridades europeas confirmaron que el sistema entrará en funcionamiento de forma progresiva durante el último trimestre de 2026.

Los ciudadanos europeos, incluidos quienes tienen doble ciudadanía alemana, están exentos de tramitar el ETIAS. Pero ahí aparece el punto de atención: si el pasaporte alemán está vencido y no hay otro documento europeo vigente para acreditar esa condición, la persona pasa a quedar en la misma situación que un turista sin ciudadanía, con la obligación de gestionar el ETIAS antes de viajar.

La recomendación de las autoridades es no dejar la revisión del pasaporte para último momento. Si el documento está por vencer, conviene averiguar los plazos de renovación con anticipación, ya sea en Argentina, Uruguay o Chile.

En conclusión, tener ciudadanía europea no exime de cumplir con la documentación exigida. Verificar el estado del pasaporte y del Personalausweis antes de comprar el pasaje evita demoras y problemas de último momento en el aeropuerto.