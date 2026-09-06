¿Cómo renovar el pasaporte si se venció o se perdió en Estados Unidos?

Tener una visa americana vigente no es suficiente para viajar a Estados Unidos. Argentinos, uruguayos, chilenos y otros extranjeros deben contar también con un pasaporte válido, ya que este documento será revisado por las aerolíneas y las autoridades migratorias antes y durante el viaje.

Sin embargo, la situación puede ser mucho más fácil para algunos ciudadanos, ya que Estados Unidos contempla algunas excepciones, y algunos pasajeros puede hacer un uso más amplio de su pasaporte, pero siempre debe estar vigente. Entonces, la regla se relaciona con los requisitos de documentación para ingresar al país: Argentina, Uruguay y Chile forman parte del denominado “Club de los 6 meses”, por lo que sus ciudadanos deben presentar un pasaporte válido durante el período de viaje, sin necesidad de que tenga seis meses adicionales de vigencia.

Piensa este escenario, entraste a Estados Unidos para estar 20 días y tu pasporte decía que tenía vigencia por dos meses más desde tu paso por migraciones en EE.UU., pero, algo ocurre y debes quedarte 3 meses, al momento de salir del país tu pasaporte ya no estará vigente y ahí puedes llegar a tener problemas para salir.

Donald Trump

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido pero la visa americana sigue vigente?

Una persona puede encontrarse con que su visa continúa vigente mientras el pasaporte en el que fue colocada ya caducó. En ese caso, de acuerdo con las instrucciones mencionadas del Departamento de Estado, no necesariamente debe volver a tramitar la visa.

Para viajar deberá llevar:

El pasaporte nuevo y vigente .

El pasaporte vencido que contiene la visa americana vigente .

Ambos documentos deberán presentarse ante el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) .

Si se autoriza el ingreso, el oficial podrá sellar el nuevo pasaporte con la indicación “VIOPP” (Visa in Other Passport).

Por lo tanto, la visa vigente no pierde automáticamente su validez porque haya vencido el pasaporte donde está colocada, pero el viajero necesita presentar también un documento de viaje vigente.

Imagen ilustrativa IA Gemini

¿Cómo renovar el pasaporte si se venció o se perdió en Estados Unidos?

Si un ciudadano argentino, uruguayo o chileno se encuentra en Estados Unidos y su pasaporte venció, fue robado o se perdió, deberá acudir al consulado correspondiente a su jurisdicción para solicitar la renovación o el documento de viaje que corresponda.

El procedimiento y los requisitos pueden variar según la nacionalidad y la situación. En términos generales, se recomienda:

Contactar al consulado de su país antes de acudir.

Informar si el documento fue extraviado, robado o simplemente venció .

Presentar la documentación de identidad disponible.

Realizar el trámite consular correspondiente.

Si existe una emergencia de viaje, consultar si corresponde la emisión de un documento de emergencia o pasaporte provisional, según las normas de cada país.

La información proporcionada no especifica los requisitos particulares que deben cumplir argentinos, uruguayos y chilenos para renovar el pasaporte dentro de Estados Unidos, por lo que estos deben confirmarse directamente con el consulado correspondiente.

En definitiva, una visa americana vigente no sustituye al pasaporte vigente. Para evitar problemas con la aerolínea o las autoridades migratorias, los viajeros deben verificar ambos documentos antes de emprender el viaje.