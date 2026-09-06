En California, Nueva York, Texas, Florida e Illinois se ubican algunos de los aeropuertos internacionales más visitados del país, seleccionados por miles de viajeros, tanto nacionales como internacionales, que anhelan llevar a cabo este tipo de traslados.

En este contexto, para viajar sin complicaciones con ninguna aerolínea, resulta fundamental que todos los interesados en abandonar el país corroboren un aspecto esencial de su pasaporte con antelación: que se encuentre totalmente vigente al momento de la salida y en condiciones óptimas, particularmente en la página de datos.

Verificar estos elementos con anticipación posibilita la renovación del documento en caso de ser necesario y evita cualquier contratiempo al salir del país.

Qué establece la legislación de Estados Unidos acerca de viajar con un pasaporte caducado

Conforme al United States Code (Título 8, § 1185) - Regulación de los viajes de ciudadanos y extranjeros, se determina una norma federal que prohíbe a los ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos realizar viajes hacia o desde ciertos países sin la debida autorización, enfatizando así la importancia de la supervisión gubernamental sobre los desplazamientos internacionales.

Verificar estos elementos con anticipación posibilita la renovación del documento en caso de ser necesario y evita cualquier contratiempo al salir del país. Shutterstock

Salvo disposición contraria del Presidente y conforme a las limitaciones y excepciones que este pueda autorizar, será ilegal que cualquier ciudadano de los Estados Unidos intente salir o ingresar al país sin un pasaporte estadounidense válido.

Para cumplir con esta normativa, es fundamental considerar que los pasaportes americanos de adultos poseen una validez máxima de 10 años, mientras que en el caso de los menores de 16 años, la duración es de 5 años y no se permite la renovación.

Los pasaportes vencidos no son válidos para viajar internacionalmente.

Información crucial que es fundamental conocer para todos

De igual manera, es esencial llevar a cabo una investigación sobre los requisitos de entrada que impone cada nación, ya que determinadas aerolíneas o autoridades pueden requerir que dicho documento de viaje posea una validez particular.