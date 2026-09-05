El pasaporte constituye uno de los documentos esenciales para llevar a cabo viajes internacionales y, en la mayoría de los casos, debe estar vigente para poder abordar un vuelo y acceder a los controles migratorios del país de destino.

Por esta razón, quienes posterguen la renovación del documento o intenten viajar con un pasaporte caducado o que no cumpla con la vigencia requerida podrían enfrentar la negativa a su ingreso.

México, Perú y República Dominicana establecen requisitos específicos que los viajeros deben satisfacer antes de iniciar el viaje.

¿Por qué México, Perú y República Dominicana restringen el ingreso a quienes demoran la renovación de su pasaporte?

El pasaporte certifica la identidad y nacionalidad de un individuo durante un viaje internacional. Si el documento ha expirado o no cumple con la vigencia mínima requerida por el país de destino, las autoridades migratorias pueden denegar el ingreso e incluso la aerolínea puede impedir el embarque antes de la salida.

En el caso de México y Perú, los viajeros están obligados a presentar un pasaporte válido que cuente con seis meses de vigencia y, además, al menos una página disponible para los sellos migratorios correspondientes.

En República Dominicana, la norma general también exige un pasaporte válido y vigente durante toda la estadía. Sin embargo, existen flexibilizaciones temporales para ciertas nacionalidades, por lo que los viajeros deben verificar previamente si son aplicables antes de planificar el viaje.

El pasaporte certifica la identidad y nacionalidad de un individuo durante un viaje internacional. Shutterstock

Errores que podrían obstaculizar la entrada al país

Además de viajar con un pasaporte vencido, existen otras circunstancias que pueden ocasionar contratiempos durante el viaje:

No cumplir con la vigencia mínima exigida por el país de destino.

Presentar un pasaporte deteriorado o con páginas desprendidas.

Esperar hasta el último momento para llevar a cabo la renovación.

No comprobar los requisitos migratorios específicos del país al que se viaja.

Suponer que todos los países aplican las mismas normas relativas a la vigencia del pasaporte.

Es aconsejable verificar los requisitos oficiales del país de destino y asegurar que el pasaporte cumpla con todas las condiciones necesarias para prevenir demoras, rechazos de embarque o la inadmisión en los controles migratorios.