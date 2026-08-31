Decretan feriado este martes 1 de septiembre y no habrá clases. Imagen ilustrativa.

Septiembre comenzará con un día de descanso para un grupo de estudiantes y trabajadores de la provincia de Buenos Aires.

Este martes 1 de septiembre habrá un feriado que modificará la actividad habitual y permitirá disfrutar de una jornada sin clases ni obligaciones laborales para quienes estén alcanzados por la medida.

La fecha representa una jornada especial para una comunidad bonaerense que celebrará un nuevo aniversario de su historia.

Por este motivo, las actividades habituales se verán modificadas durante el comienzo de la semana.

Decretan feriado el martes 1 de septiembre: dónde será y por qué

El feriado del martes 1° de septiembre será de carácter local y alcanzará a la localidad de Hilario Ascasubi, ubicada en el partido de Villarino, provincia de Buenos Aires.

La jornada se establece con motivo del aniversario fundacional de Hilario Ascasubi, cuya fecha conmemorativa es el 1° de septiembre.

La localidad toma como referencia el 1 de septiembre de 1912, fecha vinculada con la llegada del primer tren de pasajeros a la zona.

La fecha fue reconocida posteriormente como el aniversario fundacional de la localidad y cada año se conmemora con una jornada especial para la comunidad.

Decretan feriado el martes 1 de septiembre: dónde será y por qué. ChatGPT

¿Habrá clases el martes 1 de septiembre en Hilario Ascasubi?

Los estudiantes de Hilario Ascasubi podrían tener un día de descanso con motivo de la jornada local.

Sin embargo, la suspensión de clases dependerá de la decisión y organización de cada institución educativa de la localidad, por lo que las familias deberán consultar previamente con la escuela correspondiente.

De esta manera, los alumnos que concurren a establecimientos educativos de Hilario Ascasubi podrían no tener actividad escolar el martes 1° de septiembre.

Es importante destacar que no se trata de un feriado nacional ni de un día sin clases para todo el territorio bonaerense. La medida tiene alcance local y está vinculada con la celebración del aniversario de Hilario Ascasubi.

Qué se conmemora en Hilario Ascasubi

Hilario Ascasubi forma parte del partido de Villarino y se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La localidad lleva el nombre del reconocido poeta y escritor argentino Hilario Ascasubi.

Su desarrollo estuvo estrechamente relacionado con la llegada del ferrocarril. Por eso, el 1° de septiembre de 1912 quedó establecido como una fecha clave para la historia de la comunidad.

Cada año, los vecinos recuerdan este acontecimiento y celebran un nuevo aniversario de la localidad con distintas actividades y propuestas para la comunidad.