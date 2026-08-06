Miles de trabajadores bonaerenses disfrutarán de un nuevo feriado tras la firma del Decreto 2164/2025. El asueto del viernes 7 formará un finde XL en la previa del descanso de tres días por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

“Que es propósito de la autoridad municipal, conferir a las celebraciones de las Fiestas Patronales el brillo y la solemnidad que las mismas se merecen, acorde con la importante significación que ellas revisten dentro de las costumbres mantenidas permanentemente por la comunidad”, señala el texto de la norma.

Quiénes podrán aprovechar el feriado y qué se conmemora

El Decreto publicado en el Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM) señala que el partido de Salto adhirió a la resolución para efectivizar el feriado del 7 de agosto en la localidad de Berdier.

La fecha fue declarada asueto para conmemorar las festividades de su Santo Patrono, San Cayetano.

De esta manera, el texto señala que el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires declara como no laborable el viernes para los trabajadores de la Administración Púbica y los empleados del Banco Provincia.

Respecto al sector privado como la industria y el comercio, será considerado como feriado optativo, por lo que dependerá de cada empleador.

Cuándo es el próximo fin de semana largo

El calendario de feriados señala que el próximo asueto a nivel nacional será el lunes 17 de agosto en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al ser lunes, se unirá al fin de semana para brindar tres días de descanso.

Qué feriados quedan en 2026

Una vez culminado el descanso del 17 de agosto el calendario quedará de la siguiente manera: