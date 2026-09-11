Para muchos argentinos, preparar el mate comienza mucho antes de poner la yerba: la elección de la pava también puede cambiar la experiencia. La clásica pava silbadora continúa vigente, aunque las eléctricas ganaron terreno por su rapidez y comodidad.

Pero, ¿cuál calienta mejor el agua? La respuesta no depende solamente del tipo de pava. Para el mate, el punto fundamental es evitar que el agua llegue al hervor y mantenerla aproximadamente entre los 70 °C y 80 °C.

Pava silbadora: ventajas y desventajas

La pava tradicional funciona directamente sobre una hornalla y tiene una ventaja evidente: es simple, durable y no depende de la electricidad. Además, permite controlar manualmente el momento de retirar el agua del fuego.

Su principal desventaja es justamente esa: requiere mayor atención. Si se deja demasiado tiempo sobre la hornalla, el agua puede hervir y quedar demasiado caliente para cebar el mate.

Imagen ilustrativa Imagen Ilustrativa IA Gemini | El Cronista Audiencias

También es una buena alternativa para quienes disfrutan del ritual tradicional y no necesitan funciones adicionales.

Pava eléctrica: por qué es más práctica para el mate

La gran diferencia aparece cuando la pava eléctrica incorpora selector de temperatura o función específica para mate. En lugar de tener que calcular cuándo retirar la pava del fuego, permite establecer el nivel de calor deseado y cortar automáticamente.

Algunos modelos actuales incluso permiten seleccionar temperaturas específicas. Por ejemplo, la Cecotec ThermoSense 500 Touch ofrece un nivel de 80 °C para mate y función para mantener el agua caliente.

Para quienes toman mate todos los días, esta función puede ser especialmente cómoda: evita que el agua hierva y reduce la necesidad de controlar constantemente la pava.

Qué modelo conviene comprar

Pese a que hay pavas de todo tipo, no existe una pava universalmente mejor. Si se busca practicidad y precisión, una eléctrica con control de temperatura es la opción más conveniente.

Si se prioriza la tradición, la sencillez y no depender de un enchufe, la silbadora sigue siendo una excelente alternativa.

En definitiva, la elección depende de los gustos, hábitos y presupuesto de cada persona. Lo realmente importante para el mate es poder controlar la temperatura y evitar que el agua llegue a hervir.