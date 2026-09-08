Los conductores argentinos deberán prestar a los límites de velocidad, ya que varias infracciones generan una quita de puntos en la Licencia Nacional de Conducir.

El sistema de scoring establece un crédito inicial de 20 puntos que puede reducirse cuando se cometen faltas.

El exceso de velocidad es una de las infracciones contempladas por el régimen. Cuando un conductor acumula distintas faltas y finalmente pierde los 20 puntos, puede quedar inhabilitado para conducir durante un período determinado.

Exceso de velocidad: qué pasa al superar los 20 km/h

El límite de 20 km/h rige en determinados puntos considerados de alta circulación o concentración de personas, como zonas escolares, hospitales, clubes y otros lugares donde existe una mayor presencia de peatones.

En estos sectores, circular por encima de los 20 km/h permitidos constituye una infracción de tránsito y puede generar una quita de puntos en la licencia dentro del sistema nacional de scoring.

La normativa contempla estos límites especiales para reducir el riesgo de accidentes en lugares donde suelen concentrarse peatones, especialmente niños y estudiantes.

Scoring nacional: cuántos puntos pierde un conductor

Imagen ilustrativa ChatGPT

El sistema nacional de scoring comienza con 20 puntos para cada conductor. Los descuentos se aplican cuando las infracciones quedan firmes y la cantidad depende de la gravedad de cada falta.

En el caso de los excesos de velocidad, el régimen establece:

Entre 10% y 30% por encima del máximo permitido: 5 puntos menos .

Más del 30% del máximo permitido: 10 puntos menos.

De esta manera, un conductor que ya acumula varias infracciones puede quedar con un saldo reducido y acercarse a la pérdida total de los puntos.

¿Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir?

La inhabilitación se produce cuando el conductor llega a cero puntos en el sistema.

El mecanismo contempla la acumulación de infracciones, por lo que una nueva sanción puede tener un impacto mayor para quienes ya tienen un saldo bajo.

La primera pérdida total de los 20 puntos implica una inhabilitación de 60 días, además de la realización de un curso de seguridad vial.

¿Cuánto dura la sanción por perder los 20 puntos?

El período de inhabilitación aumenta cuando el conductor reincide en la pérdida total del scoring:

Primera vez: 60 días.

Segunda vez: 120 días.

Tercera vez: 180 días.

Siguientes veces: el período se duplica sucesivamente.

En el caso de las licencias profesionales, los períodos previstos son menores, aunque también deben cumplirse los requisitos establecidos para recuperar la habilitación.

¿Qué otras infracciones descuentan puntos?

El exceso de velocidad no es la única conducta que puede afectar el scoring. El régimen contempla distintas faltas y establece una cantidad específica de puntos para cada una.

Entre ellas aparecen infracciones vinculadas con semáforos, conducción bajo los efectos del alcohol, adelantamientos indebidos, circulación en sentido contrario y otras conductas consideradas peligrosas.

Por eso, quienes acumulen distintas sanciones pueden ver reducido rápidamente su crédito de 20 puntos.