El sistema de puntos del DMV de Nueva York ayuda a identificar y sancionar a los infractores recurrentes.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de Nueva York implementa un sistema de puntos de infracción para mantener controlados a los conductores de alto riesgo que más suelen incumplir las normas de seguridad vial.

Se establece que, cuando un conductor llega a determinada cantidad de puntos, las autoridades podrán quitarle la licencia de conducir o aplicar diferentes sanciones dependiendo del tope de infracciones al que se haya llegado.

El Gobierno revisará caso por caso: ¿Cómo funciona el sistema de puntos de Nueva York?

En el estado de Nueva York, el Sistema de Puntos por Infracciones de Tránsito permite al DMV identificar y sancionar rápidamente a los conductores que cometen este tipo de faltas frecuentemente.

De acuerdo a este sistema, se asigna determinada cantidad de puntos a cada infracción y se acumula en el historial de la licencia de conducir. Esta asignación no es automática, ya que el organismo debe asegurarse de que el conductor sea culpable de la falta que se le atribuye.

En el estado de Nueva York, el Sistema de Puntos por Infracciones de Tránsito permite al DMV identificar y sancionar rápidamente a los conductores que cometen este tipo de faltas frecuentemente. Imagen ilustrativa ChatGPT

El Gobierno quitará licencias: ¿A partir de cuántos puntos pueden ser sancionados los conductores?

Según el sistema de puntos del DMV de Nueva York, el Gobierno podrá quitarle la licencia a un conductor cuando sume 11 puntos en un periodo de 24 meses. Aunque a través de su página oficial, se aclara que no es la única forma de perder la licencia.

Es importante aclarar que el total de puntos se calcula en función de la fecha de la infracción y no de la fecha de la condena. Asimismo, la compañía de seguros podría utilizarlos para aumentar las primas.

Si el conductor recibe 6 o más puntos en 18 meses deberá pagar una tarifa de evaluación de responsabilidad del conductor.

¿Cuántos puntos suma cada infracción?

El DMV asigna los siguientes puntos a las infracciones:

Exceso de velocidad: entre 3 y 11 puntos, según cuánto se supere el límite.

Conducción relacionada con alcohol o drogas: 11 puntos.

Conducir sin licencia de forma agravada: 11 puntos.

Exceso de altura / choque contra puente: 8 puntos.

Pasar un autobús escolar detenido: 8 puntos.

Conducción temeraria: 5 puntos.

Uso del celular o dispositivos electrónicos al conducir: 5 puntos.

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones: 5 puntos.

No conducir con el debido cuidado: 5 puntos.

Infracciones en cruces ferroviarios: 5 puntos.

Conducir demasiado cerca de otro vehículo: 4 puntos.

Frenos inadecuados: 4 puntos.

Adelantamiento o cambio de carril indebido: 3 puntos.

No respetar semáforos o señales de tránsito: 3 puntos.

No ceder el paso: 3 puntos.

Infracciones de cinturón o sistemas de seguridad de menores: 3 puntos.

Otras infracciones de tránsito en movimiento: 2 puntos.

No todas las infracciones suman puntos, algunas pueden implicar sanciones directas y severas.