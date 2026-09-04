El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York señala en su sitio web oficial cuáles son las sanciones que se aplican cuando un conductor reitera en un lapso de dos años las infracciones del sistema de puntos de la ciudad y alcanza el límite permitido. Si esto sucede, la licencia de conducir es suspendida.

Quitarán las licencias de conducir de quienes hayan reiterado infracciones entre 2024 y 2026

Según lo indican las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductores es la alternativa utilizada para “identificar conductores de alto riesgo”.

En ese marco, quienes reúnan 11 puntos en un período de 24 meses, que en septiembre de 2026 sería desde septiembre de 2024, verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente.

Si la infracción fue cometida por otra persona, será necesario solicitar una audiencia para disputar la sanción.

Después de los 11 puntos en menos de 24 meses la licencia de conducir se ve suspendida. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Las infracciones que pueden causar la suspensión de la licencia de conducir

De acuerdo con el DMV, las infracciones que forman parte de esta lista se reparten de la siguiente manera

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo ( tailgating ): 4 puntos

Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos

Acumular 11 puntos por cualquiera de las infracciones antes cometidas es motivo de que se suspenda el carné o permiso de circulación.