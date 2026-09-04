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El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York señala en su sitio web oficial cuáles son las sanciones que se aplican cuando un conductor reitera en un lapso de dos años las infracciones del sistema de puntos de la ciudad y alcanza el límite permitido. Si esto sucede, la licencia de conducir es suspendida.
Quitarán las licencias de conducir de quienes hayan reiterado infracciones entre 2024 y 2026
Según lo indican las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductores es la alternativa utilizada para “identificar conductores de alto riesgo”.
En ese marco, quienes reúnan 11 puntos en un período de 24 meses, que en septiembre de 2026 sería desde septiembre de 2024, verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente.
Si la infracción fue cometida por otra persona, será necesario solicitar una audiencia para disputar la sanción.
Las infracciones que pueden causar la suspensión de la licencia de conducir
De acuerdo con el DMV, las infracciones que forman parte de esta lista se reparten de la siguiente manera
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
Acumular 11 puntos por cualquiera de las infracciones antes cometidas es motivo de que se suspenda el carné o permiso de circulación.
“Si es declarado culpable de una infracción de tráfico en otro estado o país, no se añaden puntos a tu historial de conducción del Estado de Nueva York, a menos que la infracción haya ocurrido en Canadá”, informan las autoridades.