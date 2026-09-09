El Capítulo 322 de los Estatutos de Florida fija las reglas que pueden llevar a una suspensión o revocación de la licencia de conducir.

Entre las situaciones contempladas por la ley se encuentran aquellas infracciones al volante que provocan accidentes graves, lesiones y daños importantes.

Según la normativa, una licencia de conducir puede ser suspendida sin una audiencia preliminar cuando los registros sean suficientes para demostrar que el conductor cometió una infracción donde la revocación es la medida a tomar.

Quienes hagan esto al volante verán su licencia de conducir revocada

Una de las situaciones previstas de revocación del carné ocurre cuando una persona es condenada por una infracción de tránsito que haya provocado un accidente mortal, con lesiones o con daños materiales superiores a 500 dólares.

Además, la ley contempla otras circunstancias de revocación, como el uso ilegal o fraudulento de una licencia, la obtención ilegitima del documento o usar la licencia emitida a nombre de otra persona.

Las autoridades pueden también tomar medidas cuando el conductor haya cometido infracciones en otro estado que también serían motivo de suspensión.

Podrán revocar las licencias de quienes causen daños materiales superiores a 500 dólares. Chat GPT

Acumular puntos también puede llevar a la suspensión de la licencia de conducir

El Capítulo 322 mantiene un sistema de puntos para evaluar las infracciones de tránsito. Cuando un conductor acumula 12 puntos en un período de 12 meses, su licencia de conducir es suspendida por hasta 30 días.

Las sanciones aumentan si continúan acumulándose infracciones. Alcanzar 18 puntos en 18 meses es equivalente a una suspensión de tres meses, mientras que llegar a 24 puntos en 36 meses puede llevar a una suspensión de hasta un año.

Algunos ejemplos de infracciones que suman puntos son la conducción temeraria, abandonar el lugar después de determinados accidentes, exceder el límite de velocidad, pasar ilegalmente un autobús escolar detenido, etc.