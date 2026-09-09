En el estado de Nueva York el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) instaura un sistema para identificar y sancionar a los conductores de riesgo que cometen infracciones de tránsito con regularidad.

Este sistema tiene como objetivo reducir la cantidad de conductores imprudentes circulando en las calles de Nueva York, implementando sanciones económicas y restrictivas.

¿Cómo funciona el sistema de puntos de Nueva York?

Con el sistema de puntos de Nueva York, el DMV puede aplicar sanciones a los conductores imprudentes. Cuando uno de ellos comete una infracción, se le asignan los puntos cuando se lo declara culpable.

El total de los puntos se calcula tomando como referencia la fecha en la que se cometió la falta. El periodo dentro del que se suman es de 24 meses, pasado este tiempo los puntos dejan de computarse aunque siguen figurando en el historial de conducción.

Quienes acumulen 6 puntos o más dentro de 18 meses deben pagar el Driver Responsibility Assessment, un cargo adicional impuesto por el estado

Con el sistema de puntos de Nueva York, el DMV puede aplicar sanciones a los conductores imprudentes. Chat GPT

El Gobierno sancionará con multas y suspenderá licencias: ¿Cuándo se puede perder el permiso de conducir?

Un conductor puede enfrentar la suspensión de la licencia cuando llega a los 11 puntos dentro de un periodo de 24 mese s.

En este sentido, las infracciones que pueden llevarse a este límite son:

Superar el límite de velocidad por más de 40 mph.

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Operación agravada de un vehículo sin licencia.

No obstante, no es la única forma en la que se puede perder la licencia, ya que determinadas situaciones pueden derivar en la suspensión o revocación independientemente del total acumulado.

¿Cuántos puntos se suman al adelantar un autobús escolar aunque esté detenido?

Adelantar un autobús escolar detenido suma 8 puntos en la licencia de conducir de Nueva York. Es una de las infracciones con mayor puntaje dentro de la tabla oficial del DMV.

Esto significa que una sola condena por pasar a un autobús escolar detenido deja al conductor a apenas 3 puntos del umbral de 11 puntos que puede dar lugar a la suspensión del permiso. Por ejemplo, otra infracción de 3 puntos dentro del mismo período de 24 meses podría llevar el total hasta ese límite: