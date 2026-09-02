Los argentinos que viajen a España o Italia con el pasaporte vencido podrán afrontar problemas a la hora de abordar el avión o ingresar al país, incluso cuando el viajero presente la documentación que demuestre la ciudadanía europea.

Es clave saber diferenciar entre tener la ciudadanía europea y poder acreditarla durante el viaje para evitar inconvenientes en los controles de las aerolíneas y con las autoridades migratorias.

Por qué se le puede negar la entrada a los argentinos a España e Italia, incluso cuando tienen la ciudadanía europea

Uno de los principales errores que se cometen al viajar a España o Italia es no verificar la vigencia del pasaporte.

El documento deberá encontrarse vigente para poder ser utilizado durante el viaje. Según la nacionalidad del viajero y su situación migratoria, pueden exigirse requisitos adicionales.

Incluso, quienes viajen como ciudadanos de la Unión Europea deberán mostrar la documentación que acredite la ciudadanía.

Los argentinos con ciudadanía española o italiana no deben asumir que tener el documento elimina la necesidad de tener el pasaporte al día.

Oficial | España e Italia prohíben el ingreso al país de argentinos con ciudadanía europea si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte.

Qué pasa con los argentinos que tienen ciudadanía española o italiana

Tener la ciudadanía de algún país miembro de la Unión Europea modifica sustancialmente la situación migratoria de una persona.

Quien posea la ciudadanía ingresará a los países con distintas condiciones que quien se encuentra en situación de turista.

Sin embargo, para poder ejercer los derechos derivados de esa ciudadanía es necesario acreditarla mediante la documentación correspondiente.

De esta manera, quienes hayan obtenido la ciudadanía española o italiana, pero no hayan renovado sus pasaportes, deberán revisar la documentación que utilizarán para viajar.

Oficial | España e Italia prohíben el ingreso al país de argentinos con ciudadanía europea si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte. IA Gemini

Por qué tener el pasaporte vencido puede ser un problema antes de entrar al país

Un documento vencido puede generar un inconveniente incluso antes de pisar Italia o España.

Las aerolíneas realizan controles de documentación antes del embarque y podrán solicitar que cumpla las condiciones para ingresar al destino.

De esta manera, no se debe esperar a llegar al aeropuerto para verificar la vigencia del pasaporte, ya que puede derivar en demoras, problemas de embarque o hasta la imposibilidad de viajar.

Qué se debe revisar quienes tengan ciudadanías europeas al viajar a España o Italia

Los argentinos con ciudadanías españolas o italianas deberán comprobar en especialmente:

La vigencia del pasaporte a usar durante el viaje.

Que los datos personales coincidan con la documentación.

Si cuentan con DNI español o italiano, verificar su vigencia.

Qué documento utilizarán para acreditar la ciudadanía.

Los principales requisitos establecidos por las autoridades para el ingreso y egreso.

Tener la ciudadanía europea no significa viajar sin documentos ni pasaporte

Acreditar la ciudadanía europea no significa que se pueda viajar al viejo continente sin presentar documentación.

La ciudadanía otorga derechos de ingreso, circulación y residencia dentro de la Unión Europea. Sin embargo, no significa que cualquier documento vencido sea aceptado.

En consecuencia, quienes hayan postergado la renovación del pasaporte deberán regularizar la documentación antes de viajar.