Pasaporte obligatorio | España e Italia impedirán viajar a quienes no completen este trámite a tiempo (foto: imagen ilustrativa)

Miles de viajeros deberán revisar la vigencia de su documentación antes de planificar vacaciones o viajes laborales. Tanto España como Italia han endurecido los controles migratorios y ya no permiten el ingreso ni la salida del país a quienes tengan el pasaporte vencido o con una validez insuficiente según las nuevas exigencias internacionales.

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios han destacado que muchas personas desconocen que algunos destinos exigen un mínimo de meses de vigencia restante en el pasaporte para autorizar el viaje. La medida impacta especialmente en ciudadanos europeos y turistas extranjeros que habían postergado la renovación del documento.

En ambos países, las aerolíneas también han comenzado a reforzar los controles previos al embarque para evitar sanciones y rechazos en frontera. En algunos casos, los pasajeros ni siquiera pueden abordar el avión si el sistema detecta inconsistencias en la documentación.

Pasaporte obligatorio | España e Italia impedirán viajar a quienes no completen este trámite a tiempo (foto: Freepik)

¿Qué trámite deben hacer los viajeros para evitar restricciones?

El requisito fundamental radica en renovar el pasaporte antes de su expiración o en caso de que presente un periodo limitado de vigencia. Muchos países estipulan que el documento debe contar con un mínimo de seis meses de validez a partir de la fecha prevista de ingreso.

La normativa se aplica a viajeros que consideran desplazamientos tanto dentro como fuera del espacio Schengen. Si bien ciertos destinos europeos permiten la entrada con un menor margen de validez, otros implementan controles más rigurosos y rechazan automáticamente el ingreso de aquellos que no cumplen con dicho criterio.

Las autoridades aconsejan iniciar el procedimiento con varias semanas de anticipación, debido al incremento en la demanda durante las temporadas vacacionales y el verano europeo. Asimismo, señalaron que los turnos consulares y administrativos podrían experimentar demoras significativas.

Pasaporte obligatorio | España e Italia impedirán viajar a quienes no completen este trámite a tiempo (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Aumento de controles sobre pasaportes

El endurecimiento de las medidas responde a nuevos protocolos de seguridad migratoria y a acuerdos internacionales vinculados con el control fronterizo. Los gobiernos buscan evitar permanencias irregulares y reducir problemas administrativos relacionados con documentos vencidos.

En aeropuertos internacionales de ciudades como Madrid, Barcelona, Roma y Milán ya se aplican verificaciones más exhaustivas antes del embarque y en los controles migratorios.

Las autoridades insistieron en que cada viajero debe consultar las condiciones específicas del país de destino antes de salir. En muchos casos, el desconocimiento de la normativa termina con pasajeros varados en aeropuertos o con viajes cancelados a último momento.