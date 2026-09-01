Está confirmado | El Gobierno visitará comercio por comercio con inspectores para verificar la existencia de 3 requisitos obligatorios

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Los establecimientos comerciales en Colombia deben estar preparados para recibir visitas de inspección y control, durante las cuales las autoridades pueden comprobar que el negocio funcione de acuerdo con las normas vigentes.

Estas verificaciones pueden abarcar desde la documentación necesaria para desarrollar la actividad hasta las condiciones sanitarias y de seguridad del establecimiento. Cuando se detectan incumplimientos, las autoridades están facultadas para adoptar diferentes medidas dependiendo de su gravedad.

Los 3 requisitos que pueden verificar los inspectores en los comercios

La Ley 1801 de 2016, conocida como Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establece diferentes obligaciones para quienes desarrollan actividades económicas. Entre los principales aspectos que pueden ser objeto de control se encuentran:

Documentación y habilitación : el comercio debe contar con la matrícula mercantil vigente y desarrollar la actividad correspondiente a su registro, además de cumplir con los requisitos particulares que correspondan según el tipo de negocio.

Condiciones sanitarias: durante el funcionamiento deben respetarse las exigencias sanitarias y ambientales aplicables a la actividad.

Condiciones de seguridad: el establecimiento debe cumplir las disposiciones de seguridad exigidas para proteger tanto a trabajadores como a clientes.

La normativa establece que estos requisitos pueden ser verificados por las autoridades de Policía en cualquier momento mientras el establecimiento se encuentre desarrollando su actividad económica.

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En materia sanitaria, las autoridades también realizan visitas de inspección, vigilancia y control. En Bogotá, por ejemplo, la Secretaría Distrital de Salud explica que un inspector verifica las condiciones del establecimiento y posteriormente emite un concepto sanitario.

¿Qué pasa si un comercio no cumple con los requisitos?

El resultado dependerá del tipo y la gravedad de la irregularidad encontrada. En una inspección sanitaria, el concepto puede ser favorable, favorable con requerimientos o desfavorable.

Un concepto favorable con requerimientos implica que existen aspectos pendientes de corregir, pero que estos no representan un riesgo para la salud. En cambio, cuando el establecimiento incumple las condiciones exigidas, puede recibir un concepto desfavorable.

Si existe un riesgo inminente para la salud pública, las autoridades sanitarias pueden adoptar medidas más severas, entre ellas la clausura temporal, suspensión de actividades, decomiso o destrucción de productos y restricciones sobre determinados artículos.

¿Pueden cerrar temporalmente un establecimiento?

La legislación colombiana contempla el cierre temporal, total o parcial, cuando se presentan riesgos para la salud cuya causa pueda ser controlada dentro de un período determinado por la autoridad sanitaria.

Durante el tiempo que permanezca vigente esta medida, el establecimiento o el sector afectado no puede desarrollar la actividad que motivó el cierre.

Por esta razón, los propietarios deben mantener actualizada la documentación y garantizar permanentemente las condiciones sanitarias y de seguridad correspondientes, sin esperar a recibir la visita de los inspectores.