Oficial y confirmado | Retiran la licencia de conducir a todos los mayores de 65 años que no cumplan este requisito.

La Dirección General de Tráfico de España (DGT) implementará a partir de 2026 una modificación fundamental en la renovación del permiso de conducir, la cual tendrá un impacto particular en aquellos conductores nacidos entre 1956 y 1961. Esta medida reducirá el tiempo de vigencia de las licencias a partir de los 65 años y establecerá nuevas condiciones para aquellos que superen los 70.

La normativa tiene como objetivo reforzar los controles médicos y mejorar la seguridad vial, sin establecer un límite máximo de edad para la conducción. De este modo, el organismo español mantendrá el criterio de evaluar las capacidades físicas, sensoriales y cognitivas de cada conductor antes de proceder a la renovación del carnet.

A partir de los 65 años, los permisos de las categorías AM, A1, A2, A y B deberán renovarse cada cinco años, en lugar del plazo habitual de diez. En el caso de los permisos profesionales destinados a camiones y autobuses, la vigencia será aún menor, estableciéndose en tres años.

La decisión impactará de manera directa a aquellos que nacieron en 1961 y cumplan 65 años durante 2026, dado que estarán obligados a iniciar el nuevo esquema de renovaciones periódicas.

De acuerdo con la DGT, el propósito es detectar eventuales limitaciones relacionadas con la visión, los reflejos, la coordinación o el estado cognitivo, antes de autorizar la continuidad en la conducción.

Retiran la licencia de conducir a todos los mayores de 65 años que no cumplan este requisito. Shutterstock

Ventajas para personas mayores de 70 años

La nueva regulación también contempla beneficios económicos para los conductores de mayor edad. A partir de los 70 años, la renovación del permiso estará exenta del pago de tasas administrativas; sin embargo, continuará siendo obligatorio realizar y abonar el reconocimiento médico pertinente.

Esto implica que los ciudadanos nacidos en 1956 que necesiten renovar su licencia durante 2026 no deberán abonar la tasa de Tráfico. El examen psicotécnico, por otro lado, seguirá siendo mandatorio y deberá ser realizado en centros autorizados por la DGT.

Además, las personas mayores de 70 años podrán llevar a cabo el trámite sin la necesidad de concertar cita previa, una medida que busca simplificar el procedimiento administrativo y acelerar las renovaciones.

Retiran la licencia de conducir a todos los mayores de 65 años que no cumplan este requisito. Shutterstock

¿Influye la edad en la capacidad de conducir?

La DGT y el Real Automóvil Club de España indican que en España no existe una edad máxima para ejercer la conducción. El criterio fundamental continuará siendo la aptitud física y mental del conductor, independientemente de la fecha de nacimiento.

Únicamente aquellos que no aprueben los controles médicos obligatorios o que presenten limitaciones que sean incompatibles con una conducción segura perderán la posibilidad de renovar el permiso.

La retirada del carné por decisión judicial o administrativa también podrá acarrear inhabilitación para conducir.

Los Centros de Reconocimiento de Conductores tendrán la responsabilidad de evaluar cada situación mediante pruebas psicotécnicas que examinan la visión, la audición, los reflejos, la coordinación y las capacidades cognitivas. Siempre que estas condiciones resulten adecuadas, el permiso podrá renovarse sin limitaciones vinculadas a la edad.