El Departamento de Transporte de Estados Unidos restringió el acceso a la licencia de conducir comercial (CDL) para extranjeros. Desde el 16 de marzo de 2026, solo pueden obtenerla o renovarla quienes posean una visa H-2A, H-2B o E-2.

La medida es de alcance federal e impacta en ciudades con alta concentración de conductores, como Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago.

La FMCSA publicó la regla final en febrero de 2026, en reemplazo de una acción de emergencia previa que había quedado frenada por la Justicia. El cambio elimina el permiso de trabajo (EAD) como documento válido.

¿Qué cambia con la nueva normativa sobre la licencia de conducir?

Ya no alcanza con tener autorización legal para trabajar en Estados Unidos. Solo tres categorías de visa habilitan a un extranjero a obtener la licencia comercial no domiciliada.

Quedan afuera beneficiarios de DACA, solicitantes de asilo y titulares de TPS, entre otros. La FMCSA estima que la medida puede afectar a unos 194.000 conductores.

Quiénes pueden acceder a la licencia comercial no domiciliada:

Titulares de visa H-2A (trabajadores agrícolas temporales)

Titulares de visa H-2B (trabajadores temporales no agrícolas)

Titulares de visa E-2 (inversionistas de tratado)

Verificación adicional de estatus migratorio exigida por la FMCSA

Ya no alcanza con tener autorización legal para trabajar en Estados Unidos. Chat GPT

¿Cómo afecta esta medida a los conductores?

Quienes ya tienen una licencia vigente y autorización de trabajo pueden seguir manejando hasta que venza. Pero no podrán renovarla bajo las viejas condiciones.

California y Nueva York fueron señalados por Washington por patrones de emisión irregular. En California, un tribunal ordenó habilitar a unos 20.000 conductores a reaplicar, aunque el estado no emite nuevos permisos por indicación de la FMCSA.