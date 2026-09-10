Decretan feriado para este viernes 11 de de septiembre.

Este viernes 11 de septiembre habrá una jornada especial para un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires, que podrá disfrutar de un fin de semana largo.

La medida fue establecida en el marco de una celebración local y contempla un día de descanso para determinados empleados. Además, el alcance de la disposición es específico y no comprende a todos los trabajadores bonaerenses.

Dónde será el asueto de este viernes 11 de septiembre

El asueto tendrá lugar en María Ignacia Vela, localidad del partido de Tandil, con motivo de su 142° aniversario.

La medida alcanza a la administración pública municipal que desarrolla sus actividades en esa localidad, por lo que sus trabajadores tendrán libre el viernes 11 de septiembre.

El descanso fue establecido mediante el Decreto N.º 2710/2026, firmado el 3 de septiembre por el intendente Miguel Lunghi, luego de una solicitud presentada por el delegado municipal de Vela.

Dónde será el asueto de este viernes 11 de septiembre. ChatGPT

Quiénes tendrán un fin de semana largo

Los trabajadores de la administración pública municipal de María Ignacia Vela serán quienes podrán aprovechar el viernes como jornada de descanso.

De esta manera, tendrán tres días consecutivos sin actividad laboral: viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

La medida, sin embargo, no establece un feriado para toda la provincia de Buenos Aires. Se trata de un asueto de alcance local vinculado con el aniversario de la localidad.

Qué pasa con los comercios y las industrias

El comercio y la industria podrán adherir de manera optativa a la jornada no laborable.

Por este motivo, los establecimientos privados no están obligados a cerrar sus puertas durante el viernes y cada empleador podrá determinar si se suma a la medida.

La jornada forma parte del calendario de días no laborables establecido para distintas localidades bonaerenses con motivo de sus festividades y aniversarios.

Por qué no es un feriado para toda la provincia

Aunque el descanso genera un fin de semana largo para los trabajadores alcanzados, no se trata de un feriado provincial ni nacional.

El beneficio se limita a la localidad alcanzada por la disposición y, dentro de ella, principalmente a los trabajadores de la administración pública municipal.

Para el resto de los trabajadores bonaerenses, el viernes 11 de septiembre será una jornada laboral habitual, salvo que exista una disposición particular que establezca lo contrario.