Acudir al botiquín para calmar un dolor suele ser un acto reflejo en el día a día, pero tomar una pastilla sin prestar atención al gramaje puede traer consecuencias negativas para la salud.

El ibuprofeno, uno de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) más comunes en los hogares para tratar desde cefaleas hasta molestias musculares o menstruales, es foco constante de advertencias médicas. La principal regla de los profesionales de la salud es clara: siempre se debe utilizar la menor dosis que resulte eficaz para aliviar el síntoma y durante el período más corto posible .

Al momento de tratar una molestia puntual, la diferencia entre consumir un comprimido de mayor o menor miligramaje no se traduce en un alivio más rápido ni más potente, sino en un mayor esfuerzo para el organismo. Incrementar la cantidad de medicación por cuenta propia no garantiza una mejoría proporcional frente al dolor, pero sí eleva significativamente el riesgo de sufrir complicaciones.

Por este motivo, los médicos insisten en que automedicarse con dosis altas es un error frecuente que ignora variables clave como el historial clínico y las patologías crónicas de cada paciente.

Para desmitificar esta costumbre tan instalada en la sociedad, el farmacéutico Mariano Giménez lanzó una advertencia contundente que obliga a replantear la forma en que se consume este popular fármaco.

El especialista apuntó directamente contra la falsa creencia de que una mayor concentración de la droga equivale a una cura acelerada o a un bienestar superior. Su explicación resume a la perfección una realidad clínica que buena parte de los consumidores pasa por alto al momento de elegir qué caja comprar en la farmacia.

“El ibuprofeno de 600 y el de 400 tienen el mismo efecto analgésico, pero el de 600 duplica los efectos adversos”, sentenció Giménez.

En esta misma línea, el profesional remarcó que “para un dolor puntual de cabeza siempre recomendaremos que te tomes el de 400 porque el efecto va a ser el mismo, realmente”. Sus palabras dejan en evidencia que el abuso de este tipo de medicamentos sin la prescripción adecuada genera un impacto agresivo en el cuerpo humano, con especial daño potencial sobre la mucosa del aparato digestivo.

Más allá del malestar estomacal, el uso sostenido de la presentación más fuerte repercute también de manera perjudicial en el sistema cardiovascular. Consumir habitualmente el comprimido de 600 miligramos puede desencadenar un aumento en la presión arterial y sumar tensión al sistema circulatorio, lo que representa un peligro silencioso, especialmente para personas con afecciones previas.

Los expertos subrayan que esta dosis más elevada no debe ser la primera opción de rutina y solo está verdaderamente justificada cuando existe un diagnóstico formal que lo requiera.

Dentro de las opciones disponibles en el mercado, existen alternativas eficaces para quienes buscan un alivio veloz sin necesidad de sobrecargar el cuerpo. Las presentaciones de absorción rápida, como las cápsulas blandas o las fórmulas combinadas con arginina, permiten que el principio activo actúe en menos tiempo cuidando el estómago y el corazón.

De todos modos, la rapidez de estas variantes no anula la necesidad de ajustar bien la dosis, por lo que la consulta con el profesional de confianza sigue siendo el paso previo indispensable antes de tomar cualquier pastilla.