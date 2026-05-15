La Transportation Security Administration (TSA) tiene la autoridad y poder de rechazar cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas para embarcar en vuelos. En el caso del pasaporte, para poder considerarlo vigente debe cumplir con requisitos como no estar vencidos ni tener un mal estado físico como páginas rotas o manchadas. Es importante tener en cuenta esto, ya que puede generar inconvenientes a la hora de viajar. Estados Unidos establece a partir de sus normas que se debe presentar un documento válido para poder ingresar o salir del país. En el caso de que se trate de ciudadanos naturalizados, se tendrá que presentar el pasaporte americano aunque tengan otra nacionalidad de origen. Dicho documento debe estar en un buen estado: sí tienen estos detalles no los podrán utilizar para viajes internacionales: Tampoco se aceptarán aquellos que hayan sido emitidos a menores de 16 años aunque aún no hayan vencido, si la persona ya es mayor de edad. En Estados Unidos, el pasaporte americano tiene una validez de 10 años. A su vez, algunas aerolíneas o países podrían no permitir el embarque si al documento le quedan menos de 6 meses de validez. En el caso de los que se hayan emitido para menores de 16 años, no podrán renovarse y tienen un periodo de validez de 5 años. A quienes necesiten renovar sus pasaportes se les recomienda realizar el trámite con tiempo, ya que de lo contrario podrían ver dificultades a la hora de viajar: una vez que se inicia la gestión de renovación, el antiguo pasaporte pierde validez. Si necesitas solicitar un nuevo pasaporte porque el tuyo ya no aplica para una renovación, seguí los siguientes pasos: