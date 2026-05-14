El pasaporte es un documento clave para todos los argentinos que deseen viajar al exterior, tenerlo vencido o invalidado implica no poder ingresar a diversos países. En este contexto, la Dirección Nacional de Migraciones detalló qué credenciales perderán vigencia durante el corriente año. Cuando se viaja al exterior es sumamente importante tener el pasaporte al día, excepto en algunos casos cuando se trata de un país miembro o asociado al MERCOSUR, donde se podrá ingresar con el DNI. En este contexto, durante el corriente año perderán vigencia los documentos tramitados antes de 2016, ya que tienen una vigencia de 10 años. De esta manera, quienes no lo renueven no podrán ingresar a una serie de países que lo solicitan como: El trámite se mantiene simplificado y digitalizado a través de los siguientes pasos: Desde el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) informaron los valores vigentes desde marzo para renovar el pasaporte: Los plazos dependen de la modalidad elegida: