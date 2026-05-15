A través del Federal Register, Estados Unidos anunció que planea comenzar a emitir una nueva versión del libro del pasaporte americano para 2028. De acuerdo con lo confirmado por las autoridades, este documento -esencial para viajar internacionalmente- será rediseñado para lanzarse con un nuevo número de páginas, esta vez, de forma unificada. La propuesta tiene como objetivo reemplazar los actuales formatos de libreta por un único modelo de 38 páginas, un cambio que busca simplificar la emisión del documento y mejorar la eficiencia del sistema. Actualmente, el Departamento de Estado emite dos versiones distintas: una de 26 páginas y otra de 50 páginas dentro del modelo conocido como Pasaporte de Nueva Generación. Según el organismo, el rediseño forma parte de la Serie B del pasaporte estadounidense y este modelo único está previsto para 2028. Con el nuevo sistema, el gobierno planea unificar todos los pasaportes en un libro de 38 páginas, eliminando la posibilidad de elegir entre diferentes tamaños. Este cambio busca optimizar la producción del documento junto con la Goverment Publishing Office, reducir el desperdicio en el proceso de impresión y simplificar la emisión de pasaportes. El Departamento de Estado abrió un período para que el público envíe opiniones sobre la eliminación del pasaporte de 50 páginas y hay tiempo hasta el 22 de junio de este año. Según se indicó, el nuevo formato ofrecerá más páginas de visado para la mayoría de los solicitantes en comparación con el libro estándar de 26 páginas, actualmente utilizado por la mayoría de los ciudadanos. Si el rediseño se implementa según lo previsto, los nuevos pasaportes estadounidenses pasarán a emitirse en el formato único de 38 páginas desde el lanzamiento de la nueva serie en dos años.