Lluvias, ráfagas de 60 km/h y temperaturas de hasta 5°C: el pronóstico del SMN para este domingo en el centro del país El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que ya no rigen alertas meteorológicas, pero el mal tiempo no cede. Este domingo se esperan nuevas precipitaciones, vientos intensos y una de las jornadas más frías del otoño. El sábado cerrará con chaparrones y temperaturas que descenderán hasta los 8°C. Los vientos del sector sudoeste soplarán con ráfagas de hasta 59 km/h, lo que generará una sensación térmica considerablemente más baja. Durante la madrugada del domingo continuarán las lluvias, con probabilidad baja de precipitaciones para el resto de la jornada. La máxima no superará los 12°C y la mínima tocará los 5°C. El viento no dará tregua. El primer día sin lluvia sería el lunes, con una máxima de 14°C y cielo parcialmente nublado. La situación no es puntual. La última actualización del modelo europeo ECMWF anticipa un mayo con precipitaciones superiores a lo normal en el centro y noreste del país. Las anomalías más importantes se concentran sobre el Litoral y la región Pampeana, donde Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Uruguay podrían acumular entre 20 y 50 mm por encima de los valores históricos para esta época. El ingreso de humedad desde el norte seguirá activo, con frentes fríos avanzando sobre la franja central del territorio y favoreciendo episodios de tormenta frecuentes. Esta dinámica ya se viene observando en las últimas semanas y, según el ECMWF, continuará durante el último tramo del otoño. Las temperaturas no mostrarán una señal de frío extremo persistente, pero la variabilidad será marcada: ingresos de aire polar se alternarán con períodos más templados. En ese contexto, no se descartan heladas sobre zonas productivas del centro y sur del país, con impacto directo en cultivos tardíos y en el avance de la cosecha gruesa. En el extremo opuesto, el oeste argentino —Cuyo y la Patagonia andina— registraría lluvias por debajo de lo normal, lo que afectaría la acumulación de nieve en alta montaña y la disponibilidad hídrica para los meses siguientes.