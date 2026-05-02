La freidora de aire se convirtió en una aliada clave en la cocina diaria, especialmente para quienes buscan versiones más livianas de platos clásicos. En el caso de las milanesas, esta opción permite lograr un resultado crocante por fuera y jugoso por dentro, sin necesidad de usar grandes cantidades de aceite. Para obtener milanesas doradas y sabrosas en la airfryer, el primer paso es elegir cortes finos de carne o pollo. Esto asegura una cocción pareja y evita que queden secas. También es importante empanarlas correctamente para que mantengan su textura y el secreto está en el rebozado: pasar la carne por huevo bien condimentado y luego por pan rallado permite formar una capa firme. Para un mejor resultado, se puede repetir el proceso y lograr un empanado más grueso y crocante. Otro punto clave es la cocción. La airfryer debe precalentarse unos minutos antes de colocar las milanesas. Luego, se cocinan a temperatura media-alta, dándolas vuelta a mitad del tiempo para lograr un dorado uniforme en ambos lados. Una de las principales ventajas de este método es la reducción significativa del uso de aceite. Esto permite disminuir el contenido de grasas del plato sin resignar sabor ni textura. Además, la cocción por aire caliente evita que las milanesas absorban grasa en exceso, lo que las hace más livianas y fáciles de digerir. También reduce los olores en la cocina y simplifica la limpieza posterior. La airfryer también permite preparar papas fritas sin aceite o con una mínima cantidad, logrando un resultado crocante similar al tradicional. Solo es necesario cortar las papas en bastones parejos para asegurar una cocción uniforme. Antes de cocinarlas, se recomienda lavarlas y secarlas bien para eliminar el exceso de almidón. Esto ayuda a que queden más doradas. Luego, se pueden condimentar con sal, pimienta o pimentón. Finalmente, se colocan en la airfryer sin amontonarlas y se cocinan a temperatura alta, removiéndolas a mitad del proceso. De esta forma, se logra una textura crocante por fuera y suave por dentro, pero mucho más saludable.