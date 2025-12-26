El nuevo local de Indian Collection, que está ubicado en avenida Santa Fe 2041, abrió sus puertas con precios de outlet y ya se convirtió en uno de los puntos más buscados para comprar ropa a bajo costo. En esta tienda se pueden encontrar remeras desde $ 9.900, vestidos desde $ 39.900 y una amplia variedad de prendas femeninas, con talles que van desde XS hasta opciones plus size.

Se trata de uno de los locales más grandes de la marca en la Ciudad de Buenos Aires, con un formato de 1.600 metros cuadrados, pensado para ofrecer variedad, stock y precios accesibles en una zona de alto tránsito comercial.

¿Dónde queda el nuevo local y qué formato tiene?

El local funciona en Santa Fe 2041, entre Ayacucho y Junín, y opera bajo el formato Indian Collection, similar a otros grandes locales de la marca en la Ciudad. La tienda tiene 20 probadores y 12 cajas, y atiende:

Lunes a sábado: de 10 a 21

Domingos: de 10 a 17

¿Qué tipo de ropa se consigue?

La tienda está enfocada en indumentaria femenina. Por ahora no ofrece ropa para hombres ni niños, pero sí incluye distintos rubros:

Ropa urbana y de temporada

Fitness y mallas

Ropa interior

Un pequeño sector de home

Uno de los puntos más destacados es la amplia variedad de talles, que va desde XS hasta 3XL, con pantalones que llegan hasta el talle 56, manteniendo los mismos precios para todos.

¿Cuáles son los precios más bajos?

Entre las ofertas más buscadas del nuevo local se destacan:

Remeras desde $ 9.900

Musculosas desde $ 19.900

Shorts desde $ 30.000

Vestidos de lino desde $ 39.900

Faldas desde $ 45.900

Chalecos desde $ 35.900

Camperas de cuero ecológico desde $ 95.900

Para el verano: