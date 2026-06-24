Adiós a la Ley de Alquileres | La Justicia falla a favor de los inquilinos y anula los desalojos de los propietarios a partir de ahora

Millones de inquilinos en México no lo saben, pero existe un mecanismo legal que puede convertirlos en dueños de la vivienda que habitan sin pagar un solo peso por ella.

Se llama usucapión —también conocida como prescripción adquisitiva— y permite que ciertas personas que hayan ocupado un inmueble de forma continua, pacífica y pública durante un tiempo determinado puedan reclamar su propiedad ante la justicia.

En 5 años podrías reclamar la casa como tuya

La usucapión es una figura jurídica que permite solicitar el reconocimiento legal de un inmueble cuando una persona lo ha ocupado durante años como si fuera su propietario, de forma pública y sin oposición. Aunque existe desde hace tiempo, sigue siendo poco conocida.

La ley mexicana contempla la prescripción adquisitiva como una vía legal para reconocer la propiedad de inmuebles ocupados durante largos períodos. Fuente: Shutterstock

La ley establece un plazo mínimo de cinco años cuando la posesión es de buena fe, es decir, cuando el ocupante considera legítimamente que tiene derecho sobre el bien, cuenta con algún documento que lo respalda —aunque tenga defectos— y no actúa con engaño.

Por ejemplo, quien ha vivido más de cinco años en una propiedad cuyo dueño falleció, sin herederos activos y sin que nadie la reclame, puede iniciar un proceso de usucapión para obtener la escritura.

Este mecanismo no debe confundirse con la usurpación, que es un delito. Además, no basta con vivir mucho tiempo en un inmueble; la posesión debe ejercerse como propietario , de forma pacífica, continua y pública durante todo el plazo exigido por la ley.

Incluso si se cumplen estos requisitos, la propiedad no se obtiene automáticamente. Es necesario:

promover un juicio de prescripción adquisitiva

presentar pruebas

obtener una sentencia favorable para inscribir el inmueble en el Registro Público de la Propiedad.

No alcanza con vivir en una casa: para reclamarla como propia es necesario demostrar buena fe, continuidad y comportamiento de dueño ante la justicia. Pexels

Buena fe o mala fe: cómo este detalle puede acortar o duplicar el tiempo para ser propietario

Uno de los factores que más impacta en los plazos de la usucapión es si la posesión se ejerció de buena o mala fe, y la diferencia entre ambas puede significar el doble de años de espera.

Se considera que hay buena fe cuando el poseedor obtuvo el bien a través de un título que, aunque pueda tener defectos formales, le generó la convicción razonable de que tenía derecho a ocuparlo. En este caso, los plazos son los más cortos que contempla la ley.

En cambio, hay mala fe cuando el poseedor sabe perfectamente que no tiene un título válido, que su posesión no está respaldada legalmente o que existe un propietario con derechos sobre el bien. También se configura mala fe cuando la posesión se obtuvo de forma furtiva, oculta o mediante engaño.

Los plazos según la ley

Para bienes inmuebles, como casas, departamentos, terrenos:

5 años con posesión de buena fe

10 años con posesión de mala fe

Para bienes muebles, como vehículos, maquinaria, objetos de valor: