Reutilizar las remeras viejas es una alternativa económica para fabricar repasadores y trapos de limpieza para el hogar.

Las remeras viejas, gastadas o que quedaron fuera de uso no siempre tienen que terminar en la basura.

Antes de descartarlas, existe una alternativa práctica y económica: transformarlas en repasadores y trapos de limpieza para distintas tareas domésticas, sin necesidad de coser ni comprar materiales adicionales.

En ese sentido, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) reúne en su guía estrategias de prevención de residuos, reutilización y reciclaje.

Cómo convertir una remera vieja en un repasador sin gastar dinero

El primer paso es elegir una prenda que ya no se use, pero que esté en condiciones higiénicas adecuadas. Las remeras de algodón suelen ser una buena opción porque son flexibles, fáciles de cortar y pueden resultar útiles para absorber líquidos y limpiar distintas superficies.

Para preparar los nuevos paños, no hace falta tener una máquina de coser ni herramientas especiales. Solo se necesita una tijera limpia y una superficie de trabajo.

El procedimiento es el siguiente:

Elegí la remera adecuada: priorizá las prendas de algodón o con alto contenido de algodón, sin manchas persistentes, moho ni restos de productos químicos. Cortá la tela: extendé la prenda sobre una mesa y recortá cuadrados o rectángulos del tamaño que necesites. Separá los usos: reservá algunos paños para la cocina y otros para el baño, los muebles o las tareas más exigentes. Guardalos limpios y secos: doblalos y almacenalos en un lugar destinado a los elementos de limpieza.

Qué remeras conviene reutilizar para limpiar la casa

Las remeras de algodón son ideales para armar repasadores de limpieza.

No todas las telas funcionan de la misma manera. Para obtener mejores resultados, conviene elegir la prenda según la tarea que se quiera realizar.

Las remeras de algodón pueden utilizarse para limpiar mesadas, secar superficies, retirar polvo y absorber líquidos. En cambio, las telas sintéticas o muy finas pueden tener una capacidad de absorción diferente, por lo que es conveniente probarlas antes de asignarles un uso específico.

También es recomendable evitar las prendas que tengan adornos duros, lentejuelas, cierres o partes metálicas, ya que podrían rayar determinados materiales.

Para mantener una rutina de limpieza ordenada, una buena alternativa es identificar los paños por color o guardarlos en sectores separados. Así se evita utilizar el mismo trapo para superficies en contacto con alimentos y para tareas más sucias.

Cómo lavar y mantener los trapos caseros para que duren más

Una vez que las remeras se convierten en paños de limpieza, el mantenimiento es fundamental para conservarlos en buenas condiciones.

En la cocina, es especialmente importante separar los paños que entran en contacto con alimentos de los que se usan para limpiar pisos, baños u otras superficies contaminadas.

Si un trapo estuvo en contacto con carne cruda, fluidos u otros contaminantes, debe lavarse de manera adecuada antes de volver a utilizarse.

Si la tela presenta roturas importantes, olores persistentes o manchas que no se pueden eliminar, es preferible dejar de usarla para tareas de limpieza sensibles.