Los hornos microondas combinados permiten calentar, descongelar y hornear alimentos en un solo equipo.

Para quienes tienen una cocina pequeña y buscan aprovechar mejor el espacio, existe un electrodoméstico que combina las funciones de un horno y un microondas tradicional. Se trata del horno microondas combinado, que permite calentar, descongelar, hornear y dorar alimentos desde un mismo equipo.

Según explica el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), esta categoría incluye los microondas con elementos térmicos para dorar alimentos y los modelos con convección, que incorporan otros métodos de cocción además de las microondas.

Estos equipos pueden resultar prácticos para quienes buscan preparar distintas comidas sin tener que instalar varios electrodomésticos independientes.

¿Cómo funciona el electrodoméstico 2 en 1 ideal para cocinas pequeñas?

Los hornos microondas 2 en 1 integran diferentes sistemas de cocción. Mientras que la función de microondas permite calentar y descongelar alimentos, la convección utiliza aire caliente para cocinar y dorar las preparaciones.

Según el modelo, pueden ofrecer las siguientes características:

Microondas : permite recalentar comidas y descongelar alimentos.

Horno de convección: utiliza aire caliente para hornear y dorar.

Freidora de aire: algunos equipos incorporan esta función para preparar alimentos con poco aceite.

Grill: permite dorar la superficie de determinadas preparaciones.

Un horno microondas negro con pantalla digital y controles para seleccionar diferentes funciones de cocción. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Una de sus principales ventajas es que reúnen varias funciones en un solo aparato, lo que puede ayudar a liberar espacio en la mesada.

Sin embargo, no todos los modelos incluyen las mismas opciones, por lo que conviene revisar sus características antes de comprarlos.

¿Cuánto cuesta un horno microondas combinado en Amazon?

En Amazon Estados Unidos se pueden encontrar distintos modelos de hornos microondas combinados, con características y capacidades diferentes.

BLACK+DECKER 5 en 1 : alrededor de US$162,99. Combina funciones de microondas y cocción con aire caliente.

Toshiba 8 en 1: alrededor de US$223,99. Incluye distintas funciones de cocción, entre ellas microondas y freidora de aire.

Toshiba 4 en 1: alrededor de US$271,99. Integra microondas, convección y otras opciones de cocción.

En base a estos modelos, el precio promedio ronda los US$220. Los importes pueden cambiar según las ofertas y los vendedores.

¿Qué ventajas tiene frente a un microondas tradicional?

La principal diferencia es la variedad de preparaciones que permite realizar.

Mientras que un microondas convencional se utiliza principalmente para calentar y descongelar, un modelo combinado puede servir también para hornear, dorar y, en algunos casos, cocinar con aire caliente.

Esto puede ser especialmente útil en departamentos o viviendas con espacio reducido, donde tener un horno pequeño, una freidora de aire y un microondas por separado no siempre resulta práctico.

Antes de elegir uno, conviene comparar su capacidad, dimensiones, funciones y precio para determinar si se adapta a las necesidades de cada hogar.