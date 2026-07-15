Hervir cáscara de mandarina, naranja y canela: por qué lo recomiendan y para qué sirve

La temporada de cítricos trae consigo un consumo masivo de una de las frutas más populares y prácticas del mercado, pero que también genera un gran volumen de desperdicios orgánicos: la mandarina.

Lo más habitual al terminar de pelarla es arrojar los restos directamente al tacho de basura, ignorando que se está desechando un material sumamente versátil. Conservar y deshidratar estas pieles abre un abanico de posibilidades tanto para el hogar como para la rutina diaria, convirtiendo un simple residuo en un recurso multifunción .

Uno de los usos más extendidos y recomendados por los especialistas en botánica y nutrición es la preparación de infusiones. Al dejar secar las cáscaras al sol o en un horno a temperatura mínima, se concentra todo su aroma y sus aceites esenciales.

Agregar unos trozos a una taza de agua caliente, o incluso mezclarlos con la yerba del mate, no solo aporta un sabor cítrico inconfundible, sino que también ayuda a aliviar malestares estomacales y suma una dosis extra de antioxidantes .

El poder aromático de esta fruta también la convierte en un excelente desodorante de ambientes, ideal para quienes buscan alternativas libres de los químicos presentes en los aerosoles comerciales. Colocar las pieles ya crujientes en pequeñas bolsas de tela dentro de placares, zapateros y cajones ayuda a neutralizar la humedad y a perfumar la ropa.

Hervir cáscara de mandarina y clavo de olor: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Otra técnica muy popular consiste en hervirlas en una olla junto con unas ramitas de canela, logrando que el vapor impregne la casa con una fragancia cálida y prolongada.

En el terreno de la limpieza doméstica, estos restos son el ingrediente principal para fabricar un desengrasante ecológico y económico. El procedimiento casero requiere introducir las cáscaras secas en un frasco de vidrio, cubrirlas por completo con vinagre blanco de alcohol y dejar macerar la mezcla en un lugar oscuro durante un par de semanas.

Tras colar el líquido, se obtiene un limpiador multiuso muy potente, perfecto para quitar la grasa de los azulejos de la cocina o abrillantar superficies, camuflando el fuerte olor del vinagre.

Quienes tienen plantas o mantienen una pequeña huerta en casa también pueden sacar un enorme provecho de este desecho. Esparcir pedacitos de cáscara seca sobre la tierra funciona como un repelente natural muy efectivo contra hormigas y pulgones. Además, resulta un truco infalible para evitar que los gatos escarben en las macetas o hagan sus necesidades allí, ya que los felinos detestan el olor intenso de los cítricos.