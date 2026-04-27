La zanahoria ocupa un lugar fijo en muchas cocinas por su precio accesible, sabor suave y facilidad de uso. Aporta fibra, betacarotenos y minerales que ayudan a la salud visual, la piel y el sistema digestivo. Sin embargo, no todas las formas de cocción ofrecen los mismos beneficios. Muchas personas eligen hervirla por costumbre o rapidez, pero este método genera una pérdida importante de nutrientes. El agua caliente arrastra vitaminas hidrosolubles y deja una verdura más blanda, con menos sabor y menor aporte nutricional. Cuando la zanahoria pasa varios minutos en agua en ebullición, gran parte de sus vitaminas queda en el líquido. Ese proceso también diluye su gusto natural y altera su textura. El resultado suele ser una verdura apagada, sin firmeza y con menos valor para una dieta equilibrada. Este efecto no solo impacta en el sabor. También reduce el aporte de antioxidantes, claves para combatir el estrés oxidativo y cuidar la salud celular. La cocción al vapor se presenta como la alternativa más eficiente. Este sistema expone la zanahoria al calor justo, sin contacto directo con el agua. Así, las vitaminas se mantienen, el color naranja se intensifica y la textura queda tierna, pero firme. Además, el vapor realza el sabor natural y evita el uso excesivo de sal o grasas. Con pocos minutos de cocción, la verdura queda lista para usar sola o como base de otras preparaciones. Al servir, sumá un chorrito de aceite de oliva, hierbas secas o especias suaves. Ese paso realza el sabor sin sumar calorías de más.